Тайна "Красной принцессы": в Китае нашли женщину с отравленными зубами

Это может свидетельствовать о шаманском ритуале, направленном на обеспечение бессмертия или связанном с духовными верованиями того времени.

Археологи обнаружили уникальные останки "Красной принцессы Шелкового пути" – женщины, зубы которой были покрыты токсичной киноварью.

Результаты исследования, опубликованные вжурнале Archaeological and Anthropological Sciences

В Китае обнаружили женщину с отравленными зубами / Фото: Фото из открытых источников

Это первый документированный случай использования этого минерала для окрашивания зубов в древности. Находку совершили на кладбище Шенджиндиан в Турпане, Китай, и датируют ее периодом 2200-2050 годов назад, временами династии Западная Хань.

Киноварь – сульфид магния, который известен своей токсичностью, но во многих древних культурах его считали сакральным минералом. Исследователи обнаружили, что красное вещество нанесли на зубы с помощью белкового основания, вероятно, из животного происхождения.

Это может свидетельствовать о шаманском ритуале, направленном на обеспечение бессмертия или связанном с духовными верованиями того времени. Красный цвет в местных традициях символизировал вечность и трансцендентность.

Поскольку залежи киновари отсутствуют в Турпане, ее, скорее всего, привезли из других регионов Азии или даже Европы, что подтверждает активную торговлю по Шелковому пути. Исследователи предполагают, что женщина могла быть связана с шаманскими практиками или использовать киноварь в декоративных или медицинских целях.