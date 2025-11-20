Тайна межзвездного объекта 3I/ATLAS наконец раскрыта: корабль или комета (фото)

Фото межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанное аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter / © NASA

NASA представило новые изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS. Ранее астрофизик Ави Леб выдвигал предположение, что это инопланетный космический корабль. Новые данные, полученные с телескопа Джеймса Уэбба и других зондов, доказывают, что 3I/ATLAS является кометой с уникальными особенностями, но точно не имеет искусственного происхождения.

Об этом сообщает Space.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был зафиксирован астрономами 1 июля 2025 года. После прохождения ближайшей точки к Солнцу 29 октября он продолжает удаляться от нашей планетной системы со скоростью примерно 240 тыс. км/ч. Несмотря на предположение, что это может быть инопланетный аппарат, специалисты NASA не обнаружили никаких свидетельств в пользу такой версии. По их словам, речь идет не о чужепланетном корабле, а о межзвездной комете с необычными характеристиками.

19 ноября NASA на специальном брифинге обнародовало серию снимков, сделанных различными космическими аппаратами — в частности телескопом Джеймса Уэбба, орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, зондом Lucy, направляющимся к троянским астероидам, а также рядом других миссий.

3I/ATLAS — фото аппарата SOHO

3I/ATLAS — фото аппарата Lucy

Заместитель администратора NASA Амит Кшатрия отметил, что 3I/ATLAS имеет все признаки кометы и ведет себя соответственно, хотя и попала к нам из-за пределов Солнечной системы и стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом.

Данные с разных аппаратов позволили исследователям лучше понять природу 3I/ATLAS, несмотря на то что некоторые ее особенности еще требуют более детального объяснения.

Как отмечают ученые, эта комета существенно отличается от привычных для Солнечной системы, однако ни один из ее необычных параметров не свидетельствует о возможном искусственном происхождении. Заместитель руководителя Научного директората NASA Ники Фокс заявила, что новые данные не содержат признаков внеземных технологий — в частности признаков работы искусственных двигателей или любых подобных механизмов.

3I/ATLAS — фото телескопа Джеймса Вебба

3I/ATLAS — фото телескопа Хаббл

Ученый NASA Том Статлер объяснил, что в коме кометы — облаке пыли и газа вокруг ее ядра — обнаружены значительные количества водяного льда и углекислого газа. Хотя такие соединения типичны для комет, 3I/ATLAS отличается тем, что содержит больше CO₂, чем воды. Причины этого еще предстоит установить.

Размер ядра кометы пока точно не определен. Ранее предполагалось, что его диаметр может составлять около 5 км.

Еще одна загадка: 3I/ATLAS выбрасывает в окружающее пространство больше никеля, чем железа — тогда как для комет такой химический «перекос» нетипичен.

В NASA подчеркивают, что 3I/ATLAS демонстрирует все свойства кометы, и ее дальнейшие исследования уже запланированы. 19 декабря она пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 270 млн км, а в начале 2026 года сблизится с Юпитером, где ее сможет исследовать аппарат NASA «Юнона».

Напомним, незадолго до этого ученые зафиксировали первый «радиосигнал» от 3I/ATLAS. Этот сигнал свидетельствует о наличии гидроксильных радикалов (OH-молекул), что является типичным признаком кометной активности и решающим доказательством природного происхождения объекта (кометы). Ученые предполагают, что объект диаметром около 10 км может быть одним из старейших в своем классе, который возник около 7 млрд лет назад.