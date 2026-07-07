Тайна «мини-луны» Земли: зонд впервые приблизился к загадочному астероиду и сделал подробные снимки

Астероид 2016HO3 / © CNSA

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Китайский космический аппарат Tianwen-2 впервые в истории передал подробные снимки квазиспутника Земли Камоалева (2016 HO3), который часто называют «мини-луной». Это первые крупные снимки этого редкого астероида.

Об этом сообщает Science Alert.

Китайское национальное космическое управление запустило миссию Tianwen-2 29 мая 2025 года. Она стала первой китайской экспедицией, целью которой является сбор образцов с астероида и их доставка на Землю. После более чем 13 месяцев полёта и преодоления около одного миллиарда километров космический аппарат достиг района исследования Камоалева.

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Первый оптический контакт с Камоалевой зонд установил 6 июня. К 19 июня он сократил расстояние до астероида примерно до 2 тысяч километров, а уже 2 июля приблизился к нему на 20 километров. Именно оттуда аппарат сделал первые подробные фотографии этого небесного тела.

Астероид 2016HO3 / © CNSA

Камоалева не является настоящим естественным спутником Земли. Она вращается вокруг Солнца, однако имеет статус квазиспутника, поскольку примерно раз в 45 лет совершает оборот по эллиптической орбите вокруг Земли. На данный момент известно лишь о семи таких объектах.

Астероид также относится к классу астероидов Аполлона, которые движутся по орбите, близкой к орбите Земли вокруг Солнца. Как квазиспутник он в течение длительных периодов времени находится вблизи Земли.

Пока что сведений о Камоалеве немного, ведь они основаны преимущественно на дистанционных наблюдениях. По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет от 40 до 100 метров. Если эти данные подтвердятся, он может оказаться самым маленьким астероидом, который когда-либо посещал космический аппарат.

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В рамках миссии Tianwen-2 специалисты планируют провести наблюдения за астероидом с орбиты, собрать образцы породы и доставить их на Землю. Исследователи хотят выяснить, является ли Камоалева монолитным телом или скоплением обломков, содержит ли она следы воды, из чего он состоит, как менялась его орбита и какую роль в этом мог сыграть солнечный ветер.

Кроме того, учёные надеются проверить гипотезу о том, что Камоалева может быть фрагментом Луны. Именно анализ образцов, которые Tianwen-2 доставит на Землю, должен помочь подтвердить или опровергнуть эту версию.

Примерно через девять месяцев работы в районе Камоалевы космический аппарат сбросит капсулу с образцами во время пролета мимо Земли. После этого Tianwen-2 продолжит миссию к комете 311P, которую ученые планируют исследовать из-за ее необычного шестилучевого пылевого хвоста. Форма этого небесного тела до сих пор остается неизвестной.

Напомним, всего в 25 световых годах от Земли астрономы обнаружили одну из самых перспективных суперземель среди ближайших звездных систем.

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