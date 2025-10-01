- Дата публикации
Категория
- Наука и IT
Тайна начала жизни: ученые назвали неожиданного кандидата на звание первого животного на Земле
Новое исследование выявило химические окаменелости в осадочных породах, указывающих на то, что морская губка, а не динозавры или рыбы, была одним из первых животных на Земле.
Представление о древнейших обитателях Земли кардинально меняется. Новое исследование дает убедительные доказательства того, что первым животным на планете была не рыба или динозавр, а морская губка в возрасте 541 миллион лет. Это открытие стало возможным благодаря выявлению так называемых "химических окаменелостей" в древних породах.
Об этом пишет Discovery Magazine.
Невидимое доказательство в камне
Ученые обнаружили "химические окаменелости" - биомолекулы, оставшиеся от живого организма и сохранившиеся в осадочных породах. В частности, речь идет о стеранах — геологически стабильной форме стеролов.
Профессор Массачусетского технологического института Роджер Саммонс объясняет, что это древнее существо принадлежало к классу демогубок, группа которых существует до сих пор. Хотя мы не знаем точно, как они выглядели:
"Они, безусловно, жили в океане, имели мягкое тело, и мы предполагаем, что у них не было кремниевого скелета", - отмечает Саммонс.
Уникальная молекула, снявшая сомнения
Сенсационным стало обнаружение редких 31-углеродных стеранов в образцах горных пород, собранных в Омане, Западной Индии и Сибири.
Ранее, в 2009 году, уже были найдены 30-углеродные стерины, что вызвало споры, поскольку некоторые ученые предполагали их небиологическое происхождение. Однако наличие 31-углеродных стеранов укрепило начальную гипотезу. Исследователи считают, что эта молекула уникальна для древних и современных морских губок, и ее присутствие в породах эдиакарского периода (более 541 миллиона лет назад) имеет чисто биологическое происхождение.
"Это сочетание содержащегося в горной породе, того, что содержится в губке, и того, что можно получить в химической лаборатории", - подытожил Саммонс. — "У нас есть три взаимодополняющих доказательства, указывающих на то, что эти губки были одними из самых древних животных на Земле".