Тайна нашего существования: физики объяснили, как "призрачная" частица спасла Вселенную от уничтожения

«Призрачное» нейтрино могло бы объяснить, почему существуем мы и вся Вселенная / © Freepik

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Согласно современным представлениям, после Большого взрыва материя и антиматерия должны образовываться почти в одинаковых количествах. Во время встречи частицы и античастицы взаимно уничтожаются, превращая свою массу в энергию. Будь их поровну, во Вселенной могло бы не остаться достаточно материи для образования звезд, планет и жизни. Однако определенное преимущество материи все же возникло, и физики все еще пытаются выяснить, как именно это произошло.

Новое теоретическое исследование предлагает возможное объяснение: тяжелое нейтрино, чрезвычайно слабо взаимодействовавшее с другими частицами, могло на определенном этапе изменить условия в ранней Вселенной. Об этом пишет ScienceAlert.

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Что это за призрачная частица

Исследователи Ришав Рошан из Университета Саутгемптона и Судипта Шоу из Индийского технологического института в Канпуре изучили возможную роль так называемого стерильного нейтрино. Обычные нейтрино относятся к самым легким известным частицам, почти не имеющим электрического заряда и очень редко взаимодействуют с веществом. Поэтому их часто называют призрачными частицами.

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Стерильное нейтрино — гипотетический вид, не участвующий в обычных сильных, слабых и электромагнитных взаимодействиях. Оно могло бы взаимодействовать с другими компонентами Вселенной преимущественно из-за гравитации и слабой связи с полем Гиггса. Такую частицу пока не обнаружили, а ее существование рассматривают в рамках теоретических моделей, расширяющих стандартную модель физики элементарных частиц.

В новой работе ученые сосредоточились на особо тяжелом нейтрино, которое могло быть почти отделенным от других частиц. Из-за чрезвычайно слабого взаимодействия оно могло распадаться медленнее, чем другие гипотетические нейтрино, и дольше оставаться в ранней Вселенной.

Стандартная модель элементарных частиц / © ТСН

Как нейтрино могло изменить судьбу материи

По расчетам исследователей, долгоживущая частица могла временно стать важной составляющей энергетического баланса ранней Вселенной. Пока она существовала, соотношение между разными составляющими космической энергии изменялось, а вместе с ним темп расширения и температура Вселенной.

Эти изменения могли повлиять на момент, когда фундаментальные частицы, в частности электроны и другие лептоны, начали эффективно взаимодействовать с соответствующими античастицами с участием поля Гиггса. Температура, при которой такие взаимодействия переходят в определенный режим, важна для процессов, которые могли бы сформировать асимметрию между материей и антиматерией.

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В предложенном сценарии распады тяжелого нейтрино могли способствовать образованию небольшого избытка материи. Даже минимальная разница имела значение: после взаимного уничтожения большинства частиц и античастиц именно этот остаток мог стать строительным материалом для будущих галактик, звезд, планет и всего существующего сегодня.

В то же время авторы не утверждают, что нашли окончательный ответ на вопрос о происхождении материи. Их работа описывает возможный механизм, который следует проверить и сопоставить с другими моделями ранней Вселенной.

Теория Большого взрыва / © ТСН

Можно ли проверить эту гипотезу

Одна из важных особенностей работы состоит в том, что она предлагает способы проверки. Исследователи рассчитали, как существование тяжелого нейтрино могло сказаться на эволюции ранней Вселенной и процессах, связанных с возникновением асимметрии материи и антиматерии.

В частности, влияние такой частицы могло оставить следы в первичных гравитационных волнах — колебаниях пространства-времени, возникших на ранних этапах космической истории. Если ученым удастся обнаружить соответствующие сигналы, это поможет проверить, действительно ли Вселенная пережила период, когда тяжелые частицы оказывали существенное влияние на его расширение.

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Другим направлением проверки могут стать измерения обычных свойств нейтрино. Предсказания авторов связаны с массой самого легкого из них, поэтому будущие эксперименты по физике частиц могут помочь оценить, насколько предлагаемая модель соответствует наблюдениям.

«Это дает нам новое объяснение того, как материя победила», — отметил соавтор исследования Судипта Шоу.

Ученые предполагают, что особенности расширения ранней Вселенной могли оставить заметные признаки в спектре гравитационных волн. В перспективе их можно будет искать с помощью будущих космических обсерваторий, в частности, LISA, которую разрабатывают для исследования гравитационных волн.

Пока стерильное нейтрино остается гипотетической частицей, а его роль в происхождении материи — предметом теоретических расчетов. Однако исследование демонстрирует, как малозаметный компонент физической модели мог повлиять на процессы, благодаря которым Вселенная приобрела свой современный вид.

Скрытые частицы и загадки Вселенной — последние исследования

Поиски неизвестных компонентов космоса продолжаются в экспериментах с темной материей. В сентябре исследователи проанализировали необычный сигнал в подземном детекторе LUX-ZEPLIN, который мог быть связан с взаимодействием частицы темной материи. В то же время, ученые подчеркнули, что одного события недостаточно для подтверждения открытия, ведь сигнал мог иметь и другое объяснение. Поэтому поиск неуловимой темной материи остается одной из самых сложных задач современной физики.

Но ученые ищут следы невидимых компонентов Вселенной не только с помощью детекторов. Другой подход предложили исследователи, использовавшие магнитное поле Земли в качестве возможного инструмента для поиска слабых сигналов темной материи. Они зафиксировали аномалии, нуждающиеся в дальнейшем изучении, прежде чем можно будет связать их с неизвестными частицами.

В то же время, физики исследуют и возможные последствия существования гипотетических частиц для космических объектов. Недавно ученые смоделировали сценарий, при котором черная дыра могла бы превратиться в бозонную звезду — экзотический объект, существование которого пока не подтверждено наблюдениями. Такие модели помогают проверять границы современных представлений о гравитации и фундаментальных частицах, а также объяснять, какие необычные объекты могут существовать во Вселенной.

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