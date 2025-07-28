Тайна наскальных рисунков: почему древние люди изображали лосей как монстров

Наскальный рисунок лося с волчьим телом

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Ученые раскрыли тайну странных изображений лосей в наскальном искусстве древних народов Алтая-Саянов: эти животные со временем превращались в волкообразных монстров. Исследование показывает, как изменение климата и переход к кочевому образу жизни повлияли на психику и культурные представления людей.

Об этом пишет Popular Science.

В первом тысячелетии до н. э. на территории Алтая-Саянов, охватывающей части современной России, Монголии, Казахстана и Китая, жили сибирские скифы — кочевые всадники. Еще в 1980-х годах, исследуя искусство скифов и культурное наследие предидущих народов Сибири, искусствовед из Университета Орегона Эстер Джейкобсон-Тефер заинтересовалась частыми изображениями лося (Cervus elaphus sibiricus).

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Однако первые изображения этого животного появились значительно раньше. В новом исследовании, опубликованном в Cambridge Archaeological Journal, Джейкобсон-Тефер исследует эволюцию образа лося в наскальном искусстве Западной Монголии — от позднего палеолита (примерно 12 тыс. лет назад) до ранних этапов железного века в конце первого тысячелетия до н.э.

В течение этого периода изображения лосей претерпели существенные изменения. Первые рисунки, созданные путем выбивания изображения каменными орудиями, имели реалистичный вид. Животных обычно показывали сбоку, с соблюдением анатомических пропорций — как самцов, так и самок, иногда с лосятами. Их часто изображали рядом с другими животными ледниковой эпохи, в частности мамонтами, шерстистыми носорогами и даже страусами. Со временем в сценах начали появляться люди, а сами лоси стали более динамичными — их изображали в движении, иногда в сценах охоты.

До завершения бронзового века (примерно 3000-800 до н.э.) лось превратился в условный символ, который мог иметь социальное или культурное значение — быть маркером статуса, принадлежности к роду или указывать на пол. Его образ становился все более абстрактным: вытянутые тела, чрезмерно большие рога, а затем и фантастические черты, например птичьи клювы и волкообразная морда.

«Физическое превращение лося в волка произошло в поздней бронзовой и ранней железной эпохе, когда внедрение верховой езды постепенно изменило психику людей. Похоже, они начали чувствовать, что темы хищников и трансформаций лучше передают их сущность, чем натуралистические образы лосей и других животных«, — объяснила Джейкобсон-Тефер.

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В своей работе она также отмечает, что такое изменение стиля могло быть отражением более глубоких изменений в окружающей среде и обществе.

В периоды среднего (около 6200-3000 до н.э.) и позднего голоцена (после 3000 до н.э.) климат в Евразийской степи стал холоднее и засушливей. Леса начали отступать, вместе с ними — и ареал обитания лосей. Местные жители постепенно перешли к полукочевому образу жизни и начали активно использовать лошадей.

«Этот анализ показывает, как выразительные материалы культурного наследия дают критическое представление не только об археологической, но и о психологической эволюции обществ в ответ на долговременные климатические изменения», — подытожила исследовательница.

К слову, в Италии археологи раскопали редкую, неповрежденную этрусскую камерную гробницу возрастом примерно 2600 лет. Вокруг захоронений зафиксировали более 100 артефактов.

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