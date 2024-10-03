Тайна "небесного землетрясения": никто не может объяснить, что это за звуки (видео)

Некоторые люди сравнивают странный небесный гул с далеким выстрелом из пушки или звуком приближающегося поезда, но он никак не связан ни с военными действиями, ни с грозами.
В разных местах по всему миру люди много раз слышали странный, громкий гул, который как будто доносится с неба. Несмотря на множество свидетельств, ученые до сих пор не могут объяснить природу этого явления и найти источник звуков.
Об этом пишет IFL Science.
В некоторых местах на Земле это явление известно настолько давно, что получило собственное название. В Индии этот небесный гул называют "пушки Барисала", в Японии – "ян", а в Бельгии он получил имя mistpouffers, что в переводе означает "туманная отрыжка".
В течение сотен лет такие звуки слышали по всей территории США. Их часто описывают как "мчащийся" или "раскатывающийся" звук. Очевидцы часто связывают их с большими морозами или землетрясениями.
Особенно часто такие громкие хлопающие звуки слышат около озера Сенека в штате Нью-Йорк, за что местные жители прозвали их "пушки Сенека". Иногда эти звуки настолько громкие, что могут дребезжать окна и двери. Об этом рассказывали жители Чарльстона, которые пережили сильное землетрясение в августе 1886 года. По словам очевидцем, после основного подземного толчка город еще несколько недель сотрясали афтершоки, и все это время небо страшно гудело.
Группа ученых из Университета Северной Каролины проверила данные сейсмографов с 2013 года в те временные промежутки, когда где-нибудь на планете люди слышали "пушки Сенека", надеясь найти взаимосвязь между небесным гулом и сейсмической активностью. Однако они не нашли никаких событий, которые совпадали бы с землетрясениями. И хотя это предоставило доказательства отсутствия причинно-следственной связи между этими явлениями, вопрос о причине небесного гула до сих пор остается неразрешенной загадкой.
После этого ученые сосредоточились на прослушивании инфразвуковых данных — низкочастотного звука, который человеческое ухо уловить не может. Они зафиксировали сигналы длительностью от 1 до 10 секунд, которые по времени совпадали с зарегистрированными случаями небесного гула.
Это позволяет ученым утверждать, что хотя источник звуков до сих пор не установлен, он определенно находится в атмосфере нашей планеты. Среди возможных причин исследователи называют ударную волну, которая возникает при движении сверхзвуковых самолетов, цунами и сильные штормы в океане, геомагнитные бури и даже взрыв метеоров в верхних слоях атмосферы. Но чтобы разгадать эту тайну, ученым предстоят еще долгие годы исследований или невероятное везение случайно оказаться в эпицентре небесного гула.
Напомним, на космическом корабле NASA появился странный звук. Астронавт Барри Вилмор сообщил о происходящем центру управления полетами, но специалисты NASA пока не смогли объяснить природу сигнала.
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