Тайна "небесного землетрясения": никто не может объяснить, что это за звуки (видео)

Некоторые люди сравнивают странный небесный гул с далеким выстрелом из пушки или звуком приближающегося поезда, но он никак не связан ни с военными действиями, ни с грозами.

В разных местах по всему миру люди много раз слышали странный, громкий гул, который как будто доносится с неба. Несмотря на множество свидетельств, ученые до сих пор не могут объяснить природу этого явления и найти источник звуков.

Об этом пишет IFL Science.

В некоторых местах на Земле это явление известно настолько давно, что получило собственное название. В Индии этот небесный гул называют "пушки Барисала", в Японии – "ян", а в Бельгии он получил имя mistpouffers, что в переводе означает "туманная отрыжка".

В течение сотен лет такие звуки слышали по всей территории США. Их часто описывают как "мчащийся" или "раскатывающийся" звук. Очевидцы часто связывают их с большими морозами или землетрясениями.

Особенно часто такие громкие хлопающие звуки слышат около озера Сенека в штате Нью-Йорк, за что местные жители прозвали их "пушки Сенека". Иногда эти звуки настолько громкие, что могут дребезжать окна и двери. Об этом рассказывали жители Чарльстона, которые пережили сильное землетрясение в августе 1886 года. По словам очевидцем, после основного подземного толчка город еще несколько недель сотрясали афтершоки, и все это время небо страшно гудело.

Группа ученых из Университета Северной Каролины проверила данные сейсмографов с 2013 года в те временные промежутки, когда где-нибудь на планете люди слышали "пушки Сенека", надеясь найти взаимосвязь между небесным гулом и сейсмической активностью. Однако они не нашли никаких событий, которые совпадали бы с землетрясениями. И хотя это предоставило доказательства отсутствия причинно-следственной связи между этими явлениями, вопрос о причине небесного гула до сих пор остается неразрешенной загадкой.

"В целом мы считаем, что это атмосферное явление. Мы не думаем, что оно вызвано сейсмической активностью. Мы предполагаем, что оно распространяется через атмосферу, а не через землю", — рассказал исследователь Эли Берд.

После этого ученые сосредоточились на прослушивании инфразвуковых данных — низкочастотного звука, который человеческое ухо уловить не может. Они зафиксировали сигналы длительностью от 1 до 10 секунд, которые по времени совпадали с зарегистрированными случаями небесного гула.

Это позволяет ученым утверждать, что хотя источник звуков до сих пор не установлен, он определенно находится в атмосфере нашей планеты. Среди возможных причин исследователи называют ударную волну, которая возникает при движении сверхзвуковых самолетов, цунами и сильные штормы в океане, геомагнитные бури и даже взрыв метеоров в верхних слоях атмосферы. Но чтобы разгадать эту тайну, ученым предстоят еще долгие годы исследований или невероятное везение случайно оказаться в эпицентре небесного гула.

Напомним, на космическом корабле NASA появился странный звук. Астронавт Барри Вилмор сообщил о происходящем центру управления полетами, но специалисты NASA пока не смогли объяснить природу сигнала.

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