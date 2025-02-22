Тайна обезглавленного тела с ирландских болот раскрыта: ученые шокировали подробностями

Найденное в болотах Ирландии тело девушки настолько хорошо сохранилось, что трудно поверить, что ему более двух тысяч лет.

Жуткая находка, которую назвали "женщина из Баллимакомбс Мор", стала одним из важнейших археологических открытий на острове Ирландия. Останки сохранились настолько хорошо, что полиция Северной Ирландии начала расследование дела об убийстве, пока тесты не показали, что найденному телу более 2000 лет.

Об этом пишет Mirror.

Древние человеческие останки нашли в болоте в графстве Дерри в 2023 году. Ученые установили что тело, скорее всего, принадлежало девушке 17–22 лет, ростом около 170 см, которая жила в период железного века (4–1 вв. до н.э.). На шейных позвонках женщины были обнаружены следы порезов, указывающие на преднамеренное обезглавливание как возможную причину смерти. Ученые считают, что девушке могли отрубить голову во время ритуала жертвоприношения.

Предыдущие исследования Университета Квинс в Белфасте предполагали, что останки могли принадлежать мальчику-подростку, умершему 2–2,5 тысячи лет назад. Однако новый остеоархеологический анализ показал, что тело принадлежит молодой женщине.

Среди останков также было обнаружено плетеное изделие из растительного материала, и в настоящее время Национальный музей Северной Ирландии работает со специалистами, чтобы определить, что это может быть за артефакт.

Эйлин Мерфи, профессор археологии в Школе естественной и искусственной среды в Квинсе, провела остеологический анализ, который предоставил биологический профиль женщины и причину ее смерти.

"Для меня было честью провести остеологический анализ этих важных, но также очень трогательных археологических человеческих останков. Как и в случае со многими телами эпохи железного века, найденными в болотах Ирландии, молодая женщина умерла крайне жестокой смертью", – рассказала профессор.

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Она уточнила, что девушке сначала перерезали горло, и только потом отрубили голову. В статье говорится, что "женщина из Баллимакомбс Мор" – это не первое тело со следами ритуального человеческого жертвоприношения, найденное в болотах Ирландии.

На теле, известном как "старик Кроган", обнаруженном в графстве Оффали, были прорезаны отверстия в верхней части рук, через которые, как полагают, были продеты веревки, чтобы удерживать его. Кроме того все тело было исколото ножом, прежде чем мужчину убили, разрубив пополам.

Еще одно известное древнее тело со следами ритуального убийства – "мужчина из Клоникавана", обнаруженный в графстве Мит. Этого человека убили тремя ударами топора по голове, а потом выпотрошили внутренности.

Напомним, в Италии археологи обнаружили древний "город мертвых", возраст которого составляет почти 3000 лет. Монументальный некрополь железного века датируется IX-VI веками до н. э.

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