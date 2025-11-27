Тайна острова Пасхи раскрыта: кто на самом деле строил и "водил" гигантские моаи

Моаи

Одна из самых больших загадок острова Пасхи наконец-то решена: археологи выяснили, что гигантские статуи моаи строились не централизованной властью, а малыми кланами или семьями.

Об этом пишет Daily Mail.

В течение десятилетий исследователи предполагали, что для создания и передвижения 12-80-тонных статуй моаи потребовались объединенные усилия сотен рабочих, организованных мощным вождеством. Однако новые археологические доказательства, полученные с помощью инновационного подхода, опровергают это.

Используя новую 3D-модель главного карьера Моа на острове Пасхи (Рапа Нуи), археологи идентифицировали 30 уникальных «мастерских», где производились статуи. Ведущий автор исследования, профессор Карл Липо из Университета Бингемтона, утверждает:

«Мы видим отдельные мастерские, которые на самом деле соответствуют разным клановым группам, интенсивно работающим в своих конкретных районах».

Исследователи обнаружили, что каждый клан имел свой уникальный художественный стиль, специализированные методы и даже предпочтения по местам добычи. Например, некоторые моаи четко выражены женский вид, что свидетельствует об индивидуальном подходе небольших групп.

Как «ходили» 80-тонные статуи:

Новые находки также поддерживают теорию, что строительство моаи и их передвижение требовало гораздо меньше ресурсов, чем считалось ранее. Установлено, что для резьбы одной статуи было достаточно четырех-шести резчиков, и еще 10–20 членов клана для оказания поддержки и изготовления инструментов.

Наиболее сенсационной является разгадка передвижения моаи. Вместо того чтобы тянуть статуи лежа, как считалось ранее, жители Рапа Нуи использовали веревки, чтобы раскачивать моаи и заставлять их двигаться «шагающим» движением. В экспериментах было доказано, что 18 человек могли «водить» скульптуру, прикладывая минимальные усилия после начала раскачки.

Передвигали статуи специально построенными «дорогами моаи», вогнутая форма которых помогала стабилизировать моаи во время их «шага». Это доказывает, что остров Пасхи не был политически унифицирован и моаи производились небольшими семейными группами.

Напомним, новое исследование свидетельствует, что в исчезновении уникальных пальм на острове Пасхи ключевую роль сыграли полинезийские крысы, которые уничтожили почти все семена. Это ставит под вопрос теорию о том, что главной причиной вырубки лесов были сами люди. Ученые отмечают, что по прибытии полинезийцев около 1200 года популяция крыс без природных хищников возросла до миллионов, что привело к уничтожению 95% семян и невозможности восстановления пальм.