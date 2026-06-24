Тайна пещеры Вондерверк: ученые совершили сенсационное открытие о предках человека

Пещерные люди использовали огонь почти 2 миллиона лет назад

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Международная команда палеобиологов при изучении пещеры Вондерверк в Южной Африке обнаружила следы регулярного использования огня предками человека, датируемыми периодом от 1,07 до 1,79 миллиона лет назад. Ученые выяснили, что древние гоминиды, вероятно, представители вида Homo erectus , не просто наблюдали за природными пожарами, а сознательно приносили пламя глубоко в свое жилье для обогрева и защиты.

Об этом революционном археологическом открытии, существенно изменяющем хронологию эволюции человеческого быта, пишет ScienceAlert.

Сияние сожженных костей

Пещера Вондерверк, расположенная глубоко в пустыне Калахари, считается одной из самых древних археологических памятников в мире, где люди жили еще 1,8 миллиона лет назад. Исследователи проанализировали обширную коллекцию найденных там костей животных с помощью инновационного неинвазивного метода свечения. Во время облучения синим светом сожженные кости поглощали его и излучали красное флуоресцентное сияние из-за изменения химической структуры после нагревания в древности.

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«Методология, которую мы разработали, позволяет отличить сожженные окаменелости от претерпевших химические изменения во время окаменения, которые могут визуально имитировать последствия пожара», — пояснила геологиня Национального музея естественных наук Испании Иоланда Фернандес-Хальво.

Доказательства целенаправленного использования пламени

Обожженные остатки нашли на глубине десятков метров от входа в пещеру, куда естественный лесной пожар просто не мог бы добраться. Кроме того, эти кости лежали рядом с другими свидетельствами ранних людей. Хотя это открытие не доказывает, что древние жители умели самостоятельно добывать огонь, оно ясно указывает на их умение хранить и использовать его.

"Огонь не был одноразовым явлением, поскольку он появляется в различных стратиграфических слоях, разделенных десятками тысяч лет, что подкрепляет идею о том, что они уже знали, как транспортировать и поддерживать пламя в защищенных пространствах", - подытожила Иоланда Фернандес-Хальво.

Напомним, генетики выяснили, куда действительно исчезли неандертальцы . Новейший анализ человеческих геномов опроверг теорию их вымирания.

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