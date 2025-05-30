Тайна потерянной атмосферы Марса: NASA впервые зафиксировало разрушительное явление

Солнечный ветер на Марсе уничтожил большую часть атмосферы Красной планеты

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Ученым удалось раскрыть одну из старейших тайн Марса — почти полное исчезновение атмосферы Красной планеты. Чтобы поймать «похитителя» на месте преступления потребовалось 10 лет. Впервые в ходе миссии NASA MAVEN удалось напрямую наблюдать процесс распыления, когда частицы солнечного ветра врезаются в атмосферу Марса и выбрасывают ее атомы в космос.

Об этом пишет Interesting Engineering.

По мнению ученых, именно процесс распыления может быть главной причиной того, что Марс потерял большую часть своей плотной атмосферы, а сильно разреженные ее остатки не смогли удерживать жидкую воду на поверхности планеты.

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Это открытие стало важным достижением для миссии MAVEN в рамках программы NASA по исследованию Марса, главная цель которой — выяснить, как Красная планета потеряла свою атмосферу.

Хотя ученые давно подозревали, что солнечный ветер играет роль в атмосферной эрозии Красной планеты, у них не было конкретных доказательств. Предыдущие открытия давали лишь косвенные подсказки, указывая на следы распыления, но не фиксируя сам процесс.

Первые прямые доказательства распыления

«Это как бросать пушечное ядро ​​в бассейн. В данном случае пушечное ядро ​​— это тяжелые ионы, которые очень быстро врезаются в атмосферу и выбрасывают нейтральные атомы и молекулы», — сказала Шеннон Карри, главный исследователь MAVEN из Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо.

Поскольку более легкие изотопы естественным образом находятся выше в атмосфере, их редкость по сравнению с более тяжелыми наводит на мысль, что они были выброшены в космос. И единственный известный процесс, способный выборочно удалять эти более легкие изотопы, — это распыление.

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«Это как будто мы нашли пепел от костра. Но мы хотели увидеть настоящий огонь», — пояснила Шеннон Карри.

Подробности наблюдения MAVEN

Теперь, используя данные с трех приборов на борту MAVEN — анализатора ионов солнечного ветра, магнитометра и масс-спектрометра нейтрального газа и ионов, — исследователи впервые зафиксировали распыление в действии.

Кроме того, команде необходимо было провести измерения на дневной и ночной стороне планеты на малых высотах, наблюдения за которыми занимают годы.

Объединив данные трех приборов MAVEN, ученые создали первую подробную карту, связывающую распыленный аргон с входящим солнечным ветром.

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Карта показывала атомы аргона высоко в марсианской атмосфере, именно там, где в них врезались заряженные частицы солнечного ветра. И это четкое, реальное доказательство процесса распыления в действии.

Еще более поразительно, что этот процесс происходил в четыре раза быстрее, чем ожидалось, причем активность усиливалась во время солнечных бурь. Это прямое наблюдение подтверждает, что распыление было основным фактором атмосферных потерь юного Марса, когда молодое Солнце было гораздо более активным.

Открытие помогает заполнить большой пробел в нашем понимании трансформации Марса из некогда обитаемой планеты в холодный, сухой мир, который мы видим сегодня. Оно также дает критически важное представление о том, как развиваются планеты и что нужно, чтобы сохранить жизнь на Земле.

Напомним, марсоход во время селфи сфотографировал неожиданный объект на Красной планете. Для создания этого селфи с марсохода Perseverance было использовано пятьдесят девять отдельных снимков.

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