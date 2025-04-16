Тайна появления воды раскрыта: ученые доказали, что она появилась не из-за астероидов

Тихий океан. / © Associated Press

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Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что вода на Земле не попала сюда из астероидов, как считалось ранее. Согласно их выводам, составляющие воды – водород и кислород – могли быть частью планеты с самого начала ее формирования.

Об этом пишет Daily Mail.

В своей работе ученые исследовали редкий астероид, состав которого подобен обломкам, которые, вероятно, сформировали Землю. При анализе с помощью рентгеновского излучения было обнаружено, что материалы этого астероида содержат большое количество водорода – ключевого элемента воды.

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Аспирант Оксфордского университета Том Барретт отметил, что водород присутствовал среди начальных строительных блоков Земли, следовательно, появление воды на планете было неизбежным.

Это открытие может свидетельствовать о том, что наличие воды на других планетах не столь маловероятно, как считалось ранее.

Чтобы понять, как на Земле появилась жизнь и возможна ли она в других частях Вселенной, сначала необходимо выяснить, откуда взялась вода. Хотя вода состоит из водорода и кислорода, раньше считалось, что на ранней Земле было слишком мало водорода, чтобы объяснить его современные запасы.

Одной из теорий было предположение, что вода попала на Землю из объектов, богатых водородом или покрытых льдом, впоследствии упавших на планету. Чтобы проверить эту версию, ученые изучили метеорит LAR 12252, найденный в Антарктиде.

Этот метеорит относится к типу энстатитовых хондритов, которые по составу близки к веществам ранней Земли. Ранее было установлено, что в таких породах содержится водород, однако оставалось непонятным, является ли он частью самого метеорита, попал ли к нему уже на Земле.

Чтобы выяснить это, команда использовала рентгеновское спектроскопию поглощения на ближней границе спектра. Этот метод позволяет определить химический состав вещества, исследуя, как его атомы поглощают рентгеновское излучение.

В ходе исследования краев хондр — сферических образований, где раньше находили следы воды — было обнаружено высокое содержание сероводорода.

Учитывая химическое сходство метеорита с веществом, из которого образовалась Земля, ученые пришли к выводу, что планета могла с самого начала обладать достаточно водородом для формирования воды.

"Наша работа показывает, что для появления воды на Земле совсем не обязательно было ее доставлять из астероидов", - пояснил доктор Джеймс Брайсон из кафедры минералогии Оксфордского университета. По его мнению, в материале, из которого формировалась планета, уже присутствовал водород в виде сероводорода, что могло обеспечить все количество воды, которое мы видим сегодня на Земле.

Распределение веществ, обогащенных водородом, в структуре метеорита, по мнению исследователей, подтверждает обоснованность их выводов. В частности, водород был обнаружен в пределах хондр, тогда как участки, где были трещины или следы окисления, не показали наличия таких соединений. Это свидетельствует о том, что водород был составной частью метеорита еще до его попадания на Землю.

По мнению Брайсона, метеориты, ставшие объектом исследования, могут считаться точными образцами первоначального материала, из которого формировалась наша планета. Это подтверждает и соотношение стабильных изотопов в метеорите – оно соответствует изотопному составу земных недр.

Хотя исследование не отрицает полностью роль астероидов в дополнении запасов воды на поверхности Земли, оно указывает на то, что значительная часть воды, особенно во внутренних слоях планеты, могла присутствовать еще с ранних этапов ее формирования.

"Наши результаты свидетельствуют, что с момента появления Земля уже было необходимое количество водорода для образования больших объемов воды. Мы еще не знаем точно, когда именно и как это произошло, но надеемся, что дальнейшие исследования помогут найти ответы на эти вопросы", - добавил Брайсон.