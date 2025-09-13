Тайна происхождения Колумба: новое исследование может перевернуть представление о его семье

Христофор Колумб мог быть сефардским евреем

Документы, написанные Христофором Колумбом, свидетельствуют о том, что он был родом из итальянского города Генуя. Однако некоторые историки ставят под сомнение эту информацию. Десятилетнее исследование , проведенное испанским судебным экспертом, может перевернуть представление о происхождении известного мореплавателя.

Об этом сообщает ScienceAlert.

22 февраля 1498 г. Христофор Колумб, которому было лет сорок, письменно постановил, что его имение в итальянском портовом городе Генуя будет сохранено для его семьи, «потому что я оттуда родом и в нем родился».

Хотя большинство историков считают этот документ шаблонным описанием места рождения знаменитого исследователя, некоторые подвергают его подлинность сомнению и спрашивают, есть ли в этой истории что-нибудь еще.

Итальянец или испанский еврей: что говорит ДНК

В октябре прошлого года судмедэксперт Хосе Антонио Лоренте из Гранадского университета в Испании обнародовал результаты своего многолетнего исследования, которые подвергают сомнению итальянское происхождение Колумба. Лоренте заявил, что на самом деле Колумб родился где-то в Испании в семье еврейского происхождения.

Он и его команда утверждали, что анализ ДНК Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, взятый из останков сына Колумба Фердинанда и его брата Диего, совместим с испанским или сефардским еврейским происхождением.

«Моя цель как ученого — найти данные, которые могли бы подтвердить одну из многих гипотез о его происхождении, чтобы эта информация стала частью нашего наследия», — сказал Лоренте.

Конечно, это не исключает окончательно версию об итальянском происхождении Колумба, но делает ее менее вероятной. Хотя, как отмечает издание, любые подобные находки, прежде чем быть признанными, должны пройти тщательную проверку научным сообществом и воспроизводиться в деталях.

Остающаяся тайна

Хотя большинство историков признают подлинность судебных документов, указывающих на Геную как место рождения Колумба, в течение десятилетий высказываются предположения относительно его альтернативного происхождения. Один из стойких слухов утверждает, что Колумб был тайным евреем, родившимся в Испании во время интенсивных религиозных преследований и этнических чисток. Сторонники этого утверждения ссылаются на интересные несоответствия в его завещании и толковании синтаксиса его писем.

Впрочем, многие эксперты скептически отнеслись к заявлению Лоренте. К примеру, бывший директор Национального института токсикологии и судебно-медицинских наук Испании Антонио Алонсо в комментарии для El Pais сказал, что исследователь не представил никаких данных анализа, которые можно было бы проверить.

При этом анализ биологических данных все чаще используется для подтверждения или опровержения исторических документов. Это поднимает вопрос о том, как человек из национального меньшинства, жестоко преследовавшийся того времени в Испании, смог стать «движущей силой испанской экспансии». Пока общепризнанная история Колумба остается такой: смелый итальянский моряк заинтересовал своей мечтой испанскую королевскую семью и был прославлен за свои достижения, вдали от той «благородной и могущественной страны у моря», его родной Генуи.

