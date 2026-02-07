Тайна "пруда смерти": что вызвало странную эпидемию "взрывных лягушек"

Лягушки / © AP

Реклама

В 2005 году Германию всколыхнуло необычное событие: в Гамбурге массово гибли лягушки, которые перед смертью раздувались и буквально взрывались. За несколько дней в районе Альтона погибли тысячи земноводных, а местный пруд получил в таблоидах название «Пруд смерти».

Об этом сообщило издание Iflscience.

Первые сообщения появились в апреле: лягушки увеличивались в несколько раз, после чего их внутренности вылетали на высоту до метра. Местный ветеринар Отто Хорст тогда признавался журналистам, что никогда не видел ничего подобного.

Реклама

Сначала появились версии об опасном вирусе или грибковой инфекции. Впрочем, анализы воды, проведенные гамбургскими специалистами, не выявили никаких аномалий. Сообщения о похожих случаях поступали и из Дании, что только усилило общественный резонанс. Часть ученых даже предполагала, что СМИ преувеличили масштабы явления ради сенсации. Герпетолог Барри Кларк тогда отмечал, что история звучит как сюжет из комедийного скетча, но полностью отвергать ее не стоит.

Впоследствии расследование немецкого специалиста Франка Мутчманна дало новую версию. Он исследовал мертвых и живых лягушек и обнаружил одинаковый разрез на спине всех животных. По его выводам, земноводных атаковали вороны, которые избирательно выклевывали только печень — единственную нетоксичную часть тела.

«Только когда печень исчезает, лягушка осознает, что на нее напали. Она раздувается как естественный защитный механизм. Но поскольку у нее нет диафрагмы или ребер, без печени нет ничего, что могло бы удерживать остальные ее органы. Легкие растягиваются непропорционально и рвутся; остальные органы просто выталкиваются», — отметил ученый.

Несмотря на резонанс, детальных научных работ об этом феномене не появилось. Событие так и осталось малоизученным эпизодом в естественной истории и до сих пор вызывает дискуссии среди герпетологов.

Реклама

Напомним, ученые выяснили, почему некоторые пресмыкающиеся способны длительное время обходиться без еды. Речь идет о змеях, хамелеонах и части ящериц.