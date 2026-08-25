Тайна раскрыта через 2000 лет: археологи нашли точное место захоронения Иисуса Христа

Археологи нашли сад и гробницу Иисуса в Иерусалиме / © facebook.com/oleg.apostolov

Реклама

В Иерусалиме международная команда археологов успешно завершила масштабные раскопки под Храмом Гроба Господня и обнаружила древний ландшафт, идеально совпадающий с текстами Нового Завета о месте захоронения Иисуса Христа. Ученые обнаружили доказательства существования на этой территории заброшенного каменного карьера с садами и высеченными в скале гробницами для захоронения людей в первом веке нашей эры.

О результатах этого беспрецедентного исследования пишет Daily Mail.

Реклама

Сад и гробница возле места распятия

Согласно Евангелию от Иоанна, место распятия Иисуса располагалось рядом с садом и новой гробницей в скале. Последние археологические работы полностью подтвердили эти факты. После прекращения добычи камня местные жители засыпали глубокие участки карьера землей и образовали небольшие площади для выращивания винограда и оливковых деревьев.

Реклама

Главная археология раскопок Франческа Романа Стасолла рассказала о доказательствах существования древнего погребального ландшафта. Он сосуществовал с садами и обширными территориями для выпаса скота. Отвесные скалы заброшенного карьера стали идеальным местом для погребальных камер, которые древние мастера соединили по узким тропам.

Географическое совпадение с библейскими текстами

Священное Писание рассказывает о страданиях Иисуса за городскими вратами близко к Иерусалиму. Археологические раскопки подтвердили расположение найденного карьера за пределами древних городских стен. Это позволило последователям быстро похоронить тело Христа до начала иудейской субботы.

В четвертом веке римский правитель Константин отдал приказ выстроить на этом месте первую христианскую церковь. Его рабочие отделили одну конкретную гробницу, которую верующие уже тогда чтили как место погребения Христа, и возвели вокруг нее монументальную святыню. Архитекторы намеренно сместили разные части огромного церковного комплекса ради сохранения оригинального расположения гробницы.

Отсутствие прямых доказательств

Хотя географические и физические детали совершенно соответствуют евангельским описаниям, ученые признают наличие определенных исторических пробелов. Археологи не нашли ни одной прямой надписи для идентификации Иисуса. Также они не обнаружили доказательств принадлежности гробницы состоятельному члену иудейского совета Иосифу Аримафейскому.

Реклама

Лабораторные методы не позволили учёным доказать факт обработки найденного сада людьми именно в точное время распятия Христа. Однако общая датировка надежно подтверждает существование этого сада в соответствующую эпоху. Несмотря на исторические пробелы, открытие монументально доказывает подлинность традиционного места поклонения, которое ежегодно посещают четыре миллиона верующих.

Напомним, международная команда исследователей с помощью новейших радарных технологий обнаружила подземные аномалии и скрытые многоярусные структуры внутри геологической формации Дурупинара в Турции. Открытие этих тайных комнат может стать прямым доказательством существования библейского ковчега Ноя .

Новости партнеров