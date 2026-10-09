Тайна рыжих кошек наконец раскрыта: что обнаружили учёные после 60 лет поисков

Почему кошки рождаются рыжими: новое открытие учёных / © Freepik

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На протяжении более 60 лет учёные пытались понять, почему некоторые кошки рождаются с рыжей шерстью и почему такая окраска чаще встречается у самцов. Теперь две независимые группы исследователей обнаружили генетическую особенность, которая объясняет это различие.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Рыжий окрас давно привлекал внимание генетиков, поскольку его наследование отличается от наследования большинства других цветов шерсти у млекопитающих. Хотя учёные уже знали, что соответствующая генетическая особенность связана с Х-хромосомой, точный механизм её возникновения оставался неизвестным.

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Команда генетика Стэнфордского университета Грега Барша установила, что характерный цвет шерсти связан с геном Arhgap36. Выяснилось, что в клетках кожи, из которых растёт рыжая шерсть, образуется примерно в 13 раз больше РНК этого гена, чем в клетках, связанных с другим окрасом.

Сначала исследователи предполагали, что причина кроется в мутации той части гена, которая отвечает за синтез белка. Однако дальнейший анализ показал другое: рыжий цвет волос связан с отсутствием небольшого участка ДНК вблизи гена, который влияет на его активность.

Речь идет о делеции размером около пяти килобаз. Эту генетическую особенность ученые обнаружили у всех исследованных рыжих кошек. Всего они проанализировали данные 188 животных, среди которых было 145 рыжих, шесть черепаховых или трехцветных и 37 кошек без рыжей окраски.

Почему среди кошек больше рыжих самцов

Одним из главных результатов исследования стало объяснение того, почему полностью рыжая окраска значительно чаще встречается у кошек-самцов, чем у кошек-самок.

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Учёные подтвердили, что соответствующая генетическая особенность расположена на Х-хромосоме. У самцов есть только одна такая хромосома, поэтому наличия соответствующего варианта достаточно, чтобы их шерсть приобрела рыжий цвет.

Зато у самок есть две Х-хромосомы, полученные от обоих родителей. В каждой клетке одна из них случайным образом инактивируется. Из-за этого на одних участках кожи может проявляться рыжий оттенок, а на других — темный.

Именно этот механизм объясняет появление черепаховых кошек, шерсть которых сочетает в себе черные и оранжевые участки. Если у животного есть дополнительная генетическая особенность, связанная с белыми пятнами, его окрас может быть трёхцветным.

В то же время встречаются и полностью рыжие кошки. Это возможно, когда соответствующий генетический вариант присутствует на обеих Х-хромосомах.

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Как ген влияет на цвет шерсти кошки

К аналогичным выводам пришла ещё одна группа исследователей под руководством генетика Университета Кюсю Хидехиро Тоха.

Учёные также определили Arhgap36 как ген, связанный с появлением рыжей шерсти. Они выяснили, что его повышенная активность влияет на выработку пигментов, определяющих окрас животного.

В частности, активность этого гена подавляет механизмы, связанные с образованием тёмного пигмента эумеланина, и способствует преобладанию феомеланина, который отвечает за красноватые и жёлтые оттенки.

Важно, что ген Arhgap36 участвует и в других биологических процессах. У некоторых животных нарушения его активности могут вызывать проблемы с развитием. Однако у рыжих кошек повышенная активность этого гена, по-видимому, ограничивается пигментными клетками — меланоцитами, которые развиваются и созревают.

Действительно ли рыжие кошки отличаются по характеру и интеллекту?

Рыжие коты уже давно стали героями многочисленных шуток в Сети. Им нередко приписывают странное поведение, неуклюжесть и даже более низкий интеллект по сравнению с животными другого окраса.

Однако научных доказательств такой связи пока нет. Исследователи не установили, что генетическая особенность, отвечающая за оранжевую шерсть, влияет на умственные способности кошек.

Кроме того, учёные не обнаружили явных негативных последствий этой мутации для здоровья или психического благополучия животных.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что собаки крупных пород обычно живут меньше, чем собаки мелких пород. Ученые исследовали ДНК почти 900 животных и обнаружили изменения, которые могут объяснить эту разницу.

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