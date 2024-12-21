Тайна Стоунгенджа разгадана: ученые выяснили значение загадочного сооружения

Одной из самых больших загадок мегалитического комплекса Стоунгенджа, построенного в графстве Уилтшир более 5000 лет назад, было происхождение гигантских каменных плит, из которых он построен. Известно, что строители привезли их из юго-западного Уэльса и северо-восточной Шотландии.

В статье, опубликованной в Archeology International, ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Абериствита предполагают, что древние шотландцы и валлийцы привезли свои местные камни в Уилтшир как вклад в символ британского единства, сообщает dailymail.

Авторы считают, что строители Стоунгенджа пытались установить "политическое объединение и общую идентичность на большей или даже всей территории Британии".

"Совмещение этих необычных и чужеродных скал... символизировало и воплощало далекие и отдаленные сообщества в сложном материале", — говорится в публикации.

Ученые отметили, что это монументальное сооружение было выражением единства между людьми, землей, предками и небесами.

"Тот факт, что все его камни происходят из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более 900 каменных кругов в Британии, свидетельствует о том, что этот каменный круг мог иметь политическое, а также религиозное предназначение", — сказал ведущий. автор профессор Майк Паркер Пирсон из Института археологии Университетского колледжа Лондона.

По его словам, это сооружение символизировало объединение для народов Британии, отмечая их вечные связи со своими предками и космосом.

Несмотря на то, что Англия, Шотландия и Уэльс не существовали как отдельные страны, когда строился Стоунгендж, это сооружение действительно представляет все три части Британии.

Исследователи говорят, что алтарный камень Стоунгенджа, лежащий в центре круга, это гигантский серо-зеленый песчаник, происходящий из Шотландии, в 1000 км от сооружения. Возможно, он был привезен в качестве вклада или подарка южанам.

Другие, так называемые "голубые камни" могли быть привезены людьми с холмов Пресели на юго-западе Уэльса как собственный вклад в закрепление "политического объединения или священного мира".

Известно, что Стоунгендж использовался как кладбище для кремации преимущественно взрослых мужчин и женщин в течение примерно пяти веков в своей ранней истории. Эксперты говорят, что почти половина людей, похороненных здесь, жили где-то за пределами равнины Солсбери, люди исторически собирались здесь издалека.

"Сходство в архитектуре и материальной культуре между Стоунгенджем и северной Шотландией теперь имеет больше смысла", — добавил профессор Пирсон.

Считается, что тысячелетия люди собирались в Стоунгендже во время летнего и зимнего солнцестояний, чтобы проводить ритуалы и церемонии, связанные с изменением времен года.

Напомним, в Германии нашли серебряный амулет III века, считающийся древнейшим доказательством христианства к северу от Альп.

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