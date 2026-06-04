Тайна Стоунхенджа раскрыта: ученые выяснили, кто перевез загадочный камень

Стоунхендж

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Исследователи представили новые доказательства того, что один из самых загадочных камней Стоунхенджа мог быть доставлен людьми. Речь идет об Алтарном камне весом до шести тонн, который, как установили ранее, происходит из северо-восточной части Шотландии.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Расстояние между местом его происхождения и Стоунхенджем в графстве Уилтшир составляет около 700 километров. Именно способ преодоления этого пути уже длительное время остается предметом дискуссий среди ученых.

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Новое исследование ставит под сомнение версию о том, что камень был перенесен ледниками. Команда ученых изучила минеральные зерна, содержащиеся в Алтарном камне, а также использовала модели движения ледниковых щитов, чтобы проверить возможные пути его перемещения.

Полученные результаты показали, что ледники не могли напрямую доставить камень до юга Англии. По словам соавтора работы доктора Энтони Кларка из Университета Кертина, моделирование допускает, что лед мог переместить породу лишь часть пути во время последнего ледникового периода.

В частности, исследователи не исключают, что камень мог оказаться в районе Доггер-Банк — территории в Северном море, которая в древности была сушей и соединяла Британию с континентальной Европой. Однако даже при таком сценарии людям пришлось бы транспортировать его еще примерно 400 километров.

Ученые считают, что перемещение могло происходить в несколько этапов. Для этого могли использовать как наземные маршруты, так и водные пути вдоль побережья или рек. Один из возможных вариантов предполагает перевозку камня на лодках, а затем его доставку по суше к равнине Солсбери, где около 2500 года до нашей эры он стал частью Стоунхенджа.

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Авторы работы отмечают, что любой из сценариев требует значительных организационных усилий. По мнению исследователей, такой маршрут требовал бы высокого уровня координации и планирования.

В то же время исследователи признают, что версия с Доггер-Банком также имеет свои слабые места. В таком случае камень сначала должен был быть найден на территории, которая впоследствии оказалась под водой, а затем в течение длительного времени сохранять важное значение для людей, прежде чем его окончательно доставили в Стоунхендж.

«Происхождение Доггер-Бенка требует не одного эпизода транспортировки, а более сложной истории. Камень сначала должен был быть изъят из ландшафта, испытывающего морскую трансгрессию, перевезен по крайней мере в одно место, которое оставалось над уровнем моря в течение тысячелетий, прежде чем наконец быть перевезенным в Стоунхендж», — указано в исследовании.

В то же время предварительные оценки свидетельствовали, что для перемещения одного из камней Стоунхенджа могли понадобиться около 500 человек, которые тянули бы его с помощью кожаных веревок. Еще примерно 100 человек должны были бы укладывать ролики перед санками, на которых перевозили камень.

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В то же время авторы отмечают, что использование такой технологии должно было бы оставить на местности заметные следы в виде твердых поверхностей или траншей. Сейчас археологи таких свидетельств не обнаружили.

Напомним, ранее итальянские микробиологи успешно изъяли и протестировали древние дрожжи из тела знаменитого 5000-летнего ледового человека Этци, создав из них идеальную закваску для выпекания хлеба.

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