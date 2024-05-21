Тайна строительства египетских пирамид разгадана: сенсационное открытие ученых

Это открытие указывает на тесную связь между географией, климатом, окружающей средой и поведением человека в древнем Египте.

Ученые обнаружили древний рукав реки Нил в Египте, когда-то протекавший рядом с более чем 30 пирамидами. Это открытие позволяет понять, как древние египтяне перевозили огромные каменные блоки для постройки пирамид.

Об этом сообщает Phys.org.

В опубликованном исследовании ученых говорится, что 64-километровый рукав реки, протекавший среди комплекса пирамид Гизы, на протяжении тысячелетий был спрятан под пустыней и сельскохозяйственными угодьями.

Существование этого водного пути может объяснить, каким образом египтяне строили пирамиды в долине Нила между 4700 и 3700 годами назад.

Археологи давно предполагали, что египтяне использовали водный путь для перемещения крупногабаритных материалов для строительства пирамид. Однако до сих пор оставались неизвестными точное месторасположение, форма и размер этого пути.

Теперь международная группа исследователей использовала радиолокационные спутниковые снимки и нанесла на карту рукав реки, который ученые назвали Ахраматом (в переводе с арабского – "пирамиды"). С помощью радара исследователи проникли под поверхность песка и создали изображения скрытых объектов, включая древние реки и сооружения.

Опубликованное в журнале Communications Earth&Environment исследование подтверждает наличие реки благодаря полевым исследованиям и анализу кернов отложений. Как предполагают ученые, эта могучая река постепенно покрывалась песком с начала сильной засухи около 4200 лет назад. Пирамиды Гизы были расположены на плато примерно в 1 км от берега реки.

Как рассказал ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины, у многих пирамид была "церемониальная дорожка". Она вела к храмам долины, которые служили гаванями. Это свидетельствует о ключевой роли реки в транспортировке стройматериалов и рабочих, необходимых для возведения пирамид.

Много материалов, доставленных с юга, было бы гораздо легче транспортировать по воде, чем по суше, добавила соавтор исследования Сюзанна Онстайн из Университета Мемфиса.

Древние египтяне могли использовать берега реки как место, где принимали погребальную процессию фараонов до того, как их тела перемещали в пирамиды для погребения. Также река могла повлиять на выбор местоположения пирамид в разные эпохи.

Это открытие указывает на тесную связь между географией, климатом, окружающей средой и поведением человека в древнем Египте.

К слову, ранее ученые в Австралии воспроизвели внешность загадочной египетской мумии.

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