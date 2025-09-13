Тайна Туринской плащаницы: что раскрыл столетний манускрипт

Туринская плащаница / © forum.autoua.net

Исследователи обнаружили столетний манускрипт, ставящий под сомнение подлинность одной из главных христианских святынь. В этом документе известный теолог обвиняет в создании Туринской плащаницы художников-фальсификаторов того времени.

Это открытие разжигает многовековые споры о том, действительно ли эта ткань когда-то оборачивала тело Христа после распятия, пишет Journal of Medieval History .

Древнее письменное упоминание о том, что Туринская плащаница является подделкой, обнаружили в трактате XIV века. Его автор – влиятельный французский мыслитель и теолог Николь Орезм. В своем тексте он обвинил священнослужителей в создании фальшивки для выманивания денег у верующих.

Исследователь из Лувенского католического университета Николя Сарзо, изучавший эту находку, отметил, что Орезм был известен тем, что подходил к чудесам с научной точки зрения, пытаясь найти рациональные причины их возникновения.

«Мне не нужно верить никому, кто утверждает: „Кто-то совершил для меня такое чудо“, потому что многие священнослужители таким образом обманывают других, чтобы получить пожертвования для своих церквей. Это явно касается церкви в Шампани, где, как говорили, находится Плащаница Господа Иисуса Христа, и почти бесконечное количество подделавших такие вещи и других, — написал Орезм.

Согласно Сарзо, опровержение подлинности Туринской плащаницы Орезом является самым ранним, что предшествует даже заявлению епископа Пьера д'Арси в 1389 году.

В то же время, еще в XIV веке церковные владыки знали, что Туринская плащаница является подделкой. Как сообщают исторические источники, около 1355 г. епископ Труа приказал убрать ее с показа после того, как выяснилось, что с помощью плащаницы показывали «фальшивые чудеса».

Спустя 30 лет Папа Климент VII позволил снова показывать плащаницу, однако при одном условии: верные должны обязательно предупреждать, что это лишь «образ или копия» настоящей реликвии. В результате в 1389 ее официально признали подделкой.

Однако дискуссии о подлинности плащаницы продолжаются по сей день. Хотя в 1988 году ученые установили, что полотно было создано в XIII-XIV веках, более новые исследования ставят эти выводы под сомнение. Некоторые ученые считают, что радиоуглеродный анализ мог быть неточным из-за загрязнения образцов.

В свою очередь эксперт Николя Сарзо отмечает, что Туринская плащаница остается самой известной реликвией, вокруг которой продолжаются споры, несмотря на то, что сама Церковь когда-то признала ее подделкой.

Ранее ученые с помощью 3D-моделирования проверили Туринскую плащаницу . Исследование показало интересный результат. Если подлинное человеческое тело оставит отпечаток на ткани, оно будет неровным и деформированным.

В то же время, отпечаток на Туринской плащанице выглядит слишком идеально и ровно. Это больше похоже не на чудо, а на обычный рисунок, который могли сделать с помощью резьбы по камню.

