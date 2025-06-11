Тайна тысячелетней могилы викингов: женщину похоронили в лодке с необычным спутником

археологи нашли странное захоронение викингов 10 века

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На севере Норвегии археологи совершили редкую и удивительную находку — захоронение в лодке женщины-викинга в возрасте около 1000 лет. Рядом с костями человека обнаружили останки его домашней собаки. Животное положили к его ногам с особой заботой.

Об этом сообщает IFLScience.

Пес у ног хозяйки: редкий знак особой связи

Археолог Аня Рот Ниэми рассказала, что маленькую собаку, похоже, положили к ногам женщины «с искренней заботой». Хотя такие случаи не абсолютно беспрецедентны, они редко случаются в захоронениях викингов.

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«Существуют истории о знатных людях, которые делали все возможное, когда их собака болела. Так что даже тогда люди имели глубокую связь со своими животными», — отметила Ниэми, подчеркнув возможную особую связь между женщиной и ее любимцем.

Кроме своего верного компаньона, женщина была похоронена с разнообразными погребальными дарами, свидетельствующими о ее высоком социальном статусе. Среди находок — изысканные бронзовые броши, украшенные серебряной нитью, бусины из янтаря и кости, кольцевидная подвеска и предмет, вероятно, ткацкий меч из китового уса.

Элитарное захоронение и удивительная сохранность

Погребение, датированное 900-950 годами нашей эры, по словам Ниэми, является ярким свидетельством высокого социального статуса умершей.

«Только элита получала такое захоронение. Мы считаем, что похороненная здесь женщина имела значительный статус на местном уровне, а возможно даже во всем регионе», — пояснила она.

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Сокровища были обнаружены в лодке длиной около 5,4 метра соискателями металла на отдаленном острове Сенья. Еще в 2023 году они натолкнулись на пару брошек и то, что оказалось ребрами, всего в 20 сантиметрах под поверхностью грунта. Археологи из Арктического университетского музея Норвегии смогли провести раскопки в этом месяце и принялись за идентификацию и датировку своих необычных находок.

Некоторые части захоронения удивительно хорошо сохранились — например, большие кости и участки ребер, контактировавших с брошями. Исследователи даже обнаружили сохранившиеся фрагменты одежды женщины и другие следы органических материалов. Остальные части, такие как мелкие кости (пальцы рук и ног), сохранились хуже и были распознаны только как пятна в песке.

Археолог Гокон Райерсен из Ставангерского университета отметил Science Norway: «Северная Норвегия известна особенно благоприятными условиями для сохранения костного материала. Но редко кости бывают такими хорошо сохранившимися, как эта находка на Сенье».

Предстоящие анализы, как ожидается, подтвердят пол скелета и прольют свет на возраст, рост, рацион и общее состояние здоровья человека.

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«Костный материал может предоставить множество информации об этом человеке, а также об обществе, в котором он жил. Мы узнаем вид ее деятельности, переживала ли она периоды плохого питания, и жила ли она в разных местах в детстве и взрослом возрасте», — добавила Ниэми.

Существует вероятность, что это не единственное захоронение викингов в этом районе: команда нашла еще одну брошь всего в нескольких метрах от места раскопок и стремится продолжить исследование.

Напомним, археологи в Таиланде обнаружили клад под 1300-летней статуей лежащего Будды . Среди находок сложные художественные роботы, ювелирные изделия и ритуальные артефакты.