Тайна ядра Луны раскрыта: ученые выяснили, что скрыто внутри спутника Земли

Месяц / © Unsplash

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Внутреннее ядро Луны оказалось твердым и плотным, подобным железу. Это выяснили ученые на основе новых данных космических миссий и моделирования.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В исследовании, которое провел Артур Брио из Французского национального центра научных исследований, утверждается: ядро Луны имеет радиус около 258 км и плотность более 7800 кг/м³. Такие характеристики подтверждают его сходство с земным ядром — с жидкой внешней и твердой внутренней частями.

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Результаты могут повлиять на понимание эволюции Луны, особенно в отношении исчезновения ее магнитного поля, которое ослабевало в течение последних трех миллиардов лет. Исследование также подтверждает гипотезу о «глобальном перевороте мантии» — внутренней миграции плотных материалов в недрах Луны, что объясняет наличие некоторых химических элементов в ее вулканических зонах.

Хотя сейсмические данные миссии Apollo имели недостаточное разрешение для однозначных выводов, новые подходы к анализу позволили уточнить структуру внутреннего ядра. Похожие результаты уже публиковали в 2011 году.

Напомним, анализ гавайских вулканических пород показал, что из ядра Земли вытекает золото и другие драгоценные металлы на поверхность.