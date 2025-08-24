Тайна Юпитера: новое исследование разрушает старые представления о его происхождении

Юпитер / © NASA

Ученые Даремского университета поставили под сомнение популярную теорию о происхождении разреженного ядра Юпитера. Ранее считалось, что такая структура повлекла за собой колоссальное столкновение с другой молодой планетой.

Об этом говорится в материале Phys.org.

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, имеет ядро без четких границ – оно плавно переходит во внешние слои, богатые водородом и гелием. Такое строение стало загадкой для астрономов после открытий космического аппарата NASA "Юнона".

Предыдущие модели предполагали, что столкновение с небесным телом размером примерно в половину ядра Юпитера могло перемешать внутренние слои планеты. Однако новое компьютерное моделирование, проведенное учеными из Даремского университета в сотрудничестве с NASA, SETI и Университетом Осло, показало другой результат.

С помощью суперкомпьютера DiRAC COSMA исследователи сымитировали масштабные планетарные столкновения. Ни в одной из симуляций "разреженное" ядро не сформировалось: напротив, плотные материалы быстро восстанавливали четкую границу между ядром и внешними слоями.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагают, что структура Юпитера могла возникнуть постепенно в процессе поглощения планетой разных по составу небесных тел во время роста.

В пользу этой гипотезы свидетельствует и то, что Сатурн имеет схожее строение. Это позволяет ученым предположить: разреженные ядра — не исключение, а закономерность в процессе формирования газовых гигантов.

"Наши симуляции показывают, что даже самые мощные удары не могут объяснить современную структуру Юпитера", - отметил ведущий автор исследования доктор Томас Сенднес.

Результаты работы могут стать ключом к лучшему пониманию экзопланет, подобных Юпитеру и Сатурну, которые обнаруживают вокруг далеких звезд.