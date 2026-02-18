Тайна железного века: в Польше обнаружили уникальный 2500-летний артефакт

Артефакт / © PAP

Польские археологи обнаружили вблизи Ярослава глиняный предмет возрастом около 2500 лет, который может оказаться первой пинтадерой, найденной на территории страны. По предварительным оценкам, артефакт могли использовать для нанесения орнаментов на текстиль или пигмента на тело. Если эта версия подтвердится, находка существенно расширит представление о культурных связях раннего железного века.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Необычный предмет нашли еще в 2011 году в селе Неновице во время спасательных раскопок перед возведением автомагистрали А4. Археологи обнаружили там большое поселение, которое существовало между VI и III-II веками до н.э. Сначала территорию заселяли общины поморской культуры, а с IV века до н.э. сюда начали прибывать носители ясторфской культуры, связанные с ранними германскими племенами, в частности бастарнами и скирами.

Среди многих артефактов особенно выделился маленький глиняный объект необычной формы и с декоративным орнаментом.

Предмет высотой всего 4,3 см имеет форму неправильной пирамиды с вогнутыми боками и сломанной ручкой. На основании — геометрический узор из врезанных линий, круглых углублений и треугольников. Из-за повреждений и нетипичной формы его назначение долгое время оставалось непонятным: предполагали, что это часть фигурки или элемент культового предмета.

Дальнейший анализ изменил взгляд на находку. Археолог Марцин Бургхардт из Музея Ярослава Каменицы Орсеттиха заявил, что артефакт больше всего напоминает пинтадеру — глиняный штамп, распространенный в раннежелезном веке на территории Великой Венгерской равнины.

Пинтадеры датируются VI — началом V века до н.э. Их часто находили в женских захоронениях вместе с каменными палитрами, пигментом и косметическими контейнерами. Это позволяет предполагать, что штампы использовали для нанесения рисунков на тело или декорирования ткани.

По словам Бургхардта, артефакт из Неновице является штампом «негативного типа». Его могли применять для нанесения воска или смолы на материю, а затем окрашивать ткань, получая характерные геометрические мотивы в стиле резист-крашения. Не исключают и ритуальное назначение — символические орнаменты были распространены во многих доисторических традициях.

Если интерпретацию подтвердят, это станет первым таким открытием в Польше. В то же время находка не единственная, связывающая местное поселение с культурой Векерцуг: в Неновице также обнаружили стеклянные бусины, необычные прясла и раннюю керамику, изготовленную на гончарном круге. Это свидетельствует об активных обменах и распространении технологий в регионе более двух тысячелетий назад.

Директор музея Конрад Савинский отмечает, что Ярославщина уже не впервые дает находки, которых раньше не находили на польских землях. Археологи убеждены, что регион в ранней железной эпохе был важным центром культурных контактов, а не периферией Европы.

Глиняный штамп выставлен в постоянной экспозиции Музея Ярослава Каменицы Орсеттиха. Исследователи продолжают его изучать, чтобы окончательно определить функцию.

