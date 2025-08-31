Тайна жизни почти разгадана: ученые показали путь от молекулы к белку

РНК / © Getty Images

Белки являются ключевыми молекулами для всего живого – они восстанавливают клетки и поддерживают иммунитет. Однако ученые до сих пор искали ответы на вопрос: как появились первые белки до того, как клетки приобрели сложный механизм синтеза?

Новое исследование предлагает простую и безопасную реакцию, которая могла связать первоначальные ингредиенты на ранних этапах образования белков, пишет Earth.com.

Руководитель проекта, профессор Мэтью Паунер из Университетского колледжа Лондона (UCL), отмечает: "Жизнь базируется на взаимодействии нуклеиновых кислот и белков, но происхождение этой связи остается загадкой".

РНК и аминокислоты – начало жизни

Команда показала, что РНК – молекула, которая сохраняет генетическую информацию и может катализировать реакции, способная химически соединяться с аминокислотами, формируя первоначальные белки. Связывание происходит в воде при мягких условиях без участия ферментов.

Исследователи активировали аминокислоты, придавая им дополнительную энергию, а затем присоединили их к определенным участкам РНК. Такая реакция происходит преимущественно на концах двухцепочечной молекулы, что уменьшает риск случайных нарушений последовательностей.

Эксперименты показали высокий выход аминокислот, включая аргинин, соединяющийся с аденозином — до 76%.

Химия серы и роль тиоэфиров

Ключевую роль в процессе играет сера. Тиол — серосодержащее соединение, широко присутствующее в обмене веществ, а тиоэфиры из тиолов обеспечивают многочисленные реакции в современных клетках.

"Использование тиоэфиров логично для ранней Земли: они стабильны в воде и способствуют белковой химии", - объясняют ученые. Более ранние исследования команды показали, что пантетеин — активный фрагмент кофермента А, из которого образуются многие биологические тиоэфиры — может формироваться в пребиотических условиях.



Новый эксперимент демонстрирует, как химия серы могла объединять РНК и аминокислоты, создавая мост между метаболизмом и переносом информации.

Молекулы, общие для всей жизни

Исследователи обнаружили два ключевых этапа реакции. На первом тиоэфире способствуют присоединению аминокислот к РНК, формируя аминоацил-РНК при нейтральном pH. На втором – превращение в тиокислоты и добавление мягкого окислителя стимулирует образование пептидной связи, что дает короткие цепи пептидов.

Это важный шаг на пути к белковой функции, ведь пептиды являются короткими цепями аминокислот, из которых впоследствии состоят белки.

Доктор Джоти Сингх из UCL подчеркивает: "Активированная аминокислота, использованная в исследовании, является тиоэстером - молекулой, встречающейся во всех живых клетках. Это открытие может связать метаболизм, генетический код и синтез белка".

Идеальные условия в воде и льду

Реакция происходит в воде с нейтральным pH, что указывает на возможные места на ранней Земле: озера, влажные берега или мелкие водоемы. Концентрации аминокислот могли быть более высокими, а минералы помогали организовывать молекулы.

Циклы замораживания концентрата во льду также способствовали реакциям: лед удаляет соль и концентрирует растворенные вещества, ускоряя процесс без агрессивных реагентов.

Профессор Паунер отмечает: "Эта реакция могла происходить на ранней Земле. Ее условия умеренные и совместимые с водной средой".

Сочетание химии и биологии: как РНК могла создавать первые белки

Современные клетки производят белки с помощью рибосом — рибонуклеопротеиновых комплексов, считывающих матричную РНК и связывающих аминокислоты с помощью транспортных РНК.

Новое исследование показывает, что РНК способна обрабатывать аминокислоты самостоятельно без участия белков. Это позволяет решить давнюю проблему "курица или яйцо" в происхождении белков.

Ранее ученые предлагали концепцию РНК-пептидного мира, где РНК и короткие пептиды коэволюционировали, образуя гибридные молекулы, способные расти и выполнять определенные функции. Текущее открытие показывает вероятный механизм, которым РНК могла удлинять аминокислоты в водной среде.

Путь к современному генетическому коду

Генетический код – это система правил, сопоставляющая триплеты РНК с конкретными аминокислотами.

Исследователи показали, что химия, предпочитающая присоединение аминокислот к концам РНК, могла стать основой для формирования последовательностей, специфичных для определенных аминокислот. Это открывает возможность эволюционного перехода от простой химической связки к кодированию белков.

Ученые полагают, что ранняя РНК использовала простые правила для создания коротких пептидных цепей. Со временем эволюция привела к формированию полноценных рибосом и современного генетического кода, обеспечивающего точное считывание и синтез белков во всех живых клетках.

Напомним, ранее международная группа ученых установила, как атмосфера Земли превратилась из бескислородной газовой смеси в питательный воздух, что позволило возникнуть сложным организмам.