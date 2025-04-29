Тайна "зомби-вулкана": новое исследование раскрывает причины необычной активности

Вулкан-зомби / © http://global.oup.com/?cc=ua

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В боливийских Андах, на высоте более 6000 метров, дремлет великан — вулкан Утурунку. Хотя последнее его извержение произошло около четверти миллиона лет назад, в течение последних десятилетий он демонстрировал странную активность: выбросы газов, небольшие землетрясения и деформация почвы заставляли ученых держать руку на пульсе, опасаясь пробуждения спящего гиганта. За свое необычное поведение он получил прозвище «зомби-вулкан».

Об этом сообщило издание Live Science.

Утурунку — стратовулкан высотой 6008 метров, похожий по строению на Везувий или Сент-Хеленс. Его лава густая, поэтому извержения могут быть катастрофическими. С 1990-х годов спутники фиксируют странную деформацию: земля поднимается в центре на 1 см/год, образуя форму «сомбреро». Вместе с выбросами CO₂ это заставило ученых предположить, что под вулканом накапливается магма.

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Новое исследование международной группы ученых пролило свет на истинную природу процессов, происходящих в недрах Утурунджу. Тщательно проанализировав сигналы более 1700 землетрясений и исследовав свойства местных пород, исследователи пришли к неожиданному выводу.

Вместо накопления магмы, они обнаружили, что APMB посылает горячие жидкости и газы вверх, к поверхности вулкана, через узкий канал, подобный дымоходу. Эти газы, среди которых водяной пар и углекислый газ, задерживаются под вершиной, а соленая вода просачивается в трещины.

«Методы, описанные в этой статье, можно применить к более 1400 потенциально активных вулканов и к десяткам вулканов, таких как Утурунджу, которые не считаются активными, но демонстрируют признаки жизни — других потенциальных вулканов-зомби», — подчеркнул соавтор исследования Мэтью Притчард.

Напомним, ученые обнаружили рыб с огромными губами и раскрыли секрет такой аномалии.