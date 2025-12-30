Тайная математика цветов: что обнаружили археологи в искусстве 6000 лет до н.э.

Халафийское цветочное искусство. Фото: Еврейский университет Иерусалима

Археологи обнаружили, что древнейшее известное ботаническое искусство мира — орнаменты галафийской культуры Северной Месопотамии, созданные около 6000 года до нашей эры — скрывает ранние следы математического мышления. Новое исследование показало: в простых, на первый взгляд, растительных мотивах заложено гораздо больше, чем декоративный замысел.

На керамических сосудах с того времени изображены цветы и другие растения, лепестки которых образуют четкие геометрические последовательности. Археологи Йосеф Гарфинкель и Сара Крулвич из Еврейского университета в Иерусалиме установили, что эти узоры состоят из повторяющихся чисел — 4, 8, 16, 32 и даже 64. Такая структура свидетельствует о раннем понимании симметрии и принципов разделения задолго до появления письменных числовых символов, которые появились лишь через несколько тысячелетий.

Ученые проанализировали керамику из 29 археологических памятников и пришли к выводу, что растительные изображения не имеют хозяйственного значения — это не культурные растения и не пищевые виды. Исследователи предполагают, что мотивы отражают эстетическое восприятие природы и интуитивное осознание математических закономерностей. Также умение равномерно распределять пространство и соблюдать симметрию могло формироваться в повседневных практиках — в частности во время совместного сбора урожая или пользования полями.

«Способность равномерно распределять пространство, отражаемая в этих цветочных мотивах, вероятно, имела практические корни в повседневной жизни, такие как совместный сбор урожая или распределение общих полей», — добавил Гарфинкель.

