Тайная жизнь китовых акул: ученые раскрыли неизвестные привычки крупнейших рыб в мире

Видео из камер на спинах китовых акул изменило представление ученых об их образе жизни / © Pexels

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Китовые акулы — самые большие рыбы в Мировом океане , однако их пищевые привычки долгое время оставались для ученых настоящей загадкой. Благодаря уникальным видеозаписям со спин этих кротких великанов исследователям удалось зафиксировать, как они охотятся на еду вдали от поверхности воды.

Об этом пишет Live Science.

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Слепая зона предварительных исследований

До этого беспрецедентного исследования за китовыми акулами наблюдали исключительно с лодок, самолетов или с помощью плавающих рядом дайверов. Однако все эти традиционные методы имели серьезный недостаток, ведь позволяли следить за животными только тогда, когда те находились на поверхности.

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Предыдущие научные труды уже намекали на то, что эти морские гиганты проводят много времени по питанию на разных глубинах вне поля зрения людей. Согласно оценкам экспертов за 2020 год, акулы могут искать пищу на глубине до 20% всего дня, в то время как на поверхности они питаются менее 1% времени.

Чтобы преодолеть слепую зону, ученые закрепили специальные камеры непосредственно на десяти китовых акулах у рифа Нингала в Западной Австралии. Благодаря этому новаторскому шагу исследователи получили более 22 часов уникального видеоматериала и смогли увидеть подводный мир глазами самих животных.

Неизвестные техники питания

Проанализировав полученные кадры и сравнив их со старыми данными, ученые составили полный каталог поведения китовых акул, который насчитывает 36 отдельных действий. Среди них оказалось 12 привычек, связанных с питанием, причем шесть из этих техник никогда раньше не фиксировались на камеру.

На новых видео видно, как животные фильтруют пищу во время плавания в открытой воде, скользят вниз во время погружения и поднимаются на поверхность с открытыми пастями. Оказалось, что медленное и стабильное подводное питание – один из самых распространенных видов ежедневной деятельности этих гигантских рыб.

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Загадка выживания гигантов

Китовые акулы способны произрастать до 18 метров в длину, однако этот огромный вид выживает исключительно благодаря мелкой добыче, такой как криль, рыбья икра и планктон. Способность быстро переключаться между разными техниками питания помогает объяснить давнюю загадку того, как эти рыбы выживают в тропических водах, славящихся бедностью питательными веществами.

«Видео предоставляют очень ценную новую информацию о изменчивости пищевого поведения китовых акул, которая до сих пор была плохо задокументирована», – отметил почетный профессор биологии Филипп Мотта.

В то же время, эксперты признают, что даже с таким инновационным подходом камеры смогли зафиксировать лишь часть настоящей жизни этих морских существ. Известно, что акулы ныряют на сотни метров вглубь океана, где полностью исчезает солнечный свет и обычные камеры просто не могут работать.

«Важнейшими новыми открытиями может стать то, что делают эти кроткие гиганты, когда они совершают действительно глубокие погружения», — подытожил исследователь.

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Напомним, на Багамах в крови акул обнаружили кокаин, кофеин и обезболивающие препараты – такие результаты показало новое международное исследование. Ученые бьют тревогу и подчеркивают, что это следствие загрязнения океана.

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