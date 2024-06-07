Тайны Антарктиды: ученые обнаружили подо льдом доказательства существования "зеленого континента"

Исчезнувшие реки Антарктиды вряд ли когда-нибудь появятся снова, но их следы помогут лучше понять геологическую историю нашей планеты.

В эпоху середины позднего эоцена около 34-44 миллионов лет назад Антарктида, по крайней мере частично, была зеленым континентом с развитой речной системой. Доказательства этой гипотезы недавно обнаружили учёные из Бременского университета.

Об этом пишет IFLScience.

40 миллионов лет назад мир в целом был более жарким, но разница была наиболее резкой в Антарктиде. Большие океанские течения тянули теплую воду из экватора и омывали ее берега, прежде чем формирование Антарктического циркумполярного течения заблокировало их проход. Итак, в те времена высокогорья континента были покрыты льдом, а в низинах, где росли леса, снег выпадал только зимой. Чтобы расти, лесам нужен дождь. Регулярный дождь означает реки.

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Из-за того, что Антарктида полностью покрылась льдом многие миллионы лет назад, найти доказательства существования антарктических рек оказалось сложной задачей. С тех пор ландшафт континента изменился и сегодняшний рельеф не позволяет определить русла древних рек.

К тому же, пробурить толщу континентального льда, чтобы взять образцы пород того периода, оказалось не просто. Поэтому профессор Корнелия Шпигель из Бременского университета и ее коллеги нашли более простой способ найти русла исчезнувших рек Антарктиды. Они бурили осадочные породы на морском дне вокруг побережья с помощью ледокола Polarstern.

В море Амундсена команда обнаружила слой осадочных пород глубиной до 24 метров, состоящий из минералов, характерных для Трансантарктических гор, разделяющих Восточную и Западную Антарктиду.

Чтобы эти минералы могли попасть в море Амундсена, их должна была принести река протяженностью 1500 километров или больше, если она извивалась.

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"Существование такой трансконтинентальной речной системы показывает, что в отличие от сегодняшнего дня большие части Западной Антарктиды должны были располагаться над уровнем моря в виде больших плоских прибрежных равнин", — пояснили ученые.

По мнению ученых, реки в Антарктиде появились примерно 44 млн лет назад и существовали около 10 миллионов лет, пока не началось оледенение материка и повышение уровня моря, что привело к затоплению прибрежных районов.

Ученые отмечают, что учитывая произошедшую с тех пор эрозию рельефа, эти реки вряд ли возродятся после того, как Антарктида освободится от ледяного покрова, что может произойти всего через несколько десятков лет. Однако авторы исследования утверждают, что только узнав, какой была Антарктида тогда, мы можем понять, как и почему она превратилась в ледяной континент.

Напомним, от Антарктиды откололся ледяной "остров". Образовавшийся гигантский айсберг имеет площадь 380 квадратных километров, то есть по размеру равен крупнейшему английскому острову Уайт.

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