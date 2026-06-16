Тайны эпохи Тюдоров: под школой обнаружили туннели королевского дворца Генриха VIII

Дворец Болье / © Общественное достояние

Реклама

Под территорией школы Нью-Холл в городе Челмсфорд в Великобритании обнаружили, предположительно, туннели эпохи Тюдоров, которые могут быть связаны с утраченным дворцом Болиер короля Генриха VIII. Находка уже привлекла внимание археологов, ведь может помочь лучше понять историю одной из важнейших королевских резиденций Англии XVI века.

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

Во время реставрационных работ на заглубленной канаве, которую когда-то использовали для удержания скота без нарушения ландшафта, специалисты наткнулись на вход в подземный кирпичный туннель. Вместе с подземным ходом был обнаружен и ряд исторических предметов, в частности фрагменты керамики, посуды, стеклянные бутылки и кости животных. Предварительно археологи предполагают, что находки могут датироваться эпохой Тюдоров.

Реклама

Находка привлекла внимание учеников и преподавателей школы Нью-Холл, которая в настоящее время располагается на территории бывшего дворца Болье. Учащиеся, изучающие историю, назвали находку особенно интересной из-за загадочных подземных сооружений.

«Туннели особенно усиливают ощущение таинственности», — отметила Анна.

На данный момент исследователи успели осмотреть лишь небольшую часть подземной системы. Для чего именно использовались туннели, пока неизвестно. Историки рассматривают версии, что они могли вести к хозяйственным помещениям, служить служебными проходами или быть частью инфраструктуры дворцового комплекса.

Заведующая историческим факультетом школы Сара Гарсайд отметила хорошее состояние найденных артефактов. По ее словам, некоторые предметы сохранились настолько хорошо, что это вызывает новые вопросы об их происхождении и о том, как они оказались под землей. В частности, подземные сооружения могли использоваться также для хранения вещей.

Реклама

К дальнейшим исследованиям привлекли археологов и экспертов по охране культурного наследия. Работы будут продолжаться в течение ближайших месяцев.

История самого поместья придает находке особое значение. В конце XV века здесь было построено поместье Нью-Холл, принадлежавшее Томасу Болейну — отцу Анны Болейн, будущей второй жены короля Генриха VIII. В 1517 году монарх приобрел поместье и превратил его в одну из своих королевских резиденций.

После масштабной реконструкции комплекс получил название Болье, что переводится как «прекрасное место». Во времена Генриха VIII здесь устраивались пиры, дипломатические приемы и охотничьи мероприятия. Во дворце также были обширные сады, кухни, часовни, королевские покои и многочисленные служебные помещения.

Со временем значение резиденции постепенно уменьшилось, а значительная часть построек была снесена или перестроена. В то же время отдельные элементы исторического комплекса сохранились в современных зданиях школы Нью-Холл.

Реклама

Теперь исследователи надеются, что дальнейшие раскопки помогут установить точный возраст туннелей, их протяженность и назначение.

Напомним, что в мамонтовой пещере в США, которая отличается рекордной длиной и сложной системой подземных ходов, обнаружили необычных существ.

Новости партнеров