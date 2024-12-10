Тайны ледникового периода: почему не все животные пересекли Берингов мост между Америкой и Азией

Ученые установили, что болотистый ландшафт Берингова моста помешал миграции животных по суше между Северной Америкой и Евразией.

Новые исследования показали, что Берингов перешеек, который соединял Сибирь и Аляску во время ледникового периода, был скорее болотом Берингова пролива, и пересечь его оказалось не под силу некоторым животным.

Об этом пишет Live Science.

Сухопутный мост, который сейчас находится под Беринговым проливом между Аляской и Сибирью, находился над водой примерно 36 000–11 000 лет назад. Ученые считали, что в то время он мог быть очень похож на травянистый, засушливый степной ландшафт по обе стороны пролива, но никто никогда не исследовал дно океана, где когда-то находился перешеек.

В 2023 году исследователи под руководством геолога из Университета Аляски Сары Фауэлл отправились в экспедицию на исследовательском судне Sikuliaq, чтобы извлечь образцы осадочных пород со дна Берингова моря. Это была первая попытка реконструировать древний ландшафт и климат сухопутного моста.

Исследователи представили свои результаты во вторник, 10 декабря, на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU) в Вашингтоне. Оказалось, что вместо следов травянистой степи они обнаружили доказательства существования болотистого ландшафта, пересеченного реками и усеянного небольшими озерами.

"Мы искали несколько крупных озер. Но то, что мы на самом деле нашли, было доказательством существования множества небольших озер и речек", — сообщила Фауэлл.

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В образцах пород с океанского дна были обнаружены озерные отложения, а также пыльца, мелкие окаменелости, древняя ДНК и органические вещества. Пыльца и окаменелости показали, что в этом ландшафте росли деревья и мхи. Исследователи также обнаружили яйцевые оболочки водяных блох (Daphnia) и пресноводных ракообразных.

Эта болотистая среда могла быть особенно благоприятной для некоторых видов, таких как птицы, но были также места, где ученые нашли свидетельства миграции более крупных млекопитающих. В одном месте была обнаружена ДНК мамонта. Известно также, что в результате миграции животных между двумя континентами в Азии появились лошади, а в Северной Америке – бизоны.

"Даже если это были в основном поймы и пруды, пастбища были повсюду, просто им [травоядным животным – ред.] нужно было передвигаться по более высоким и сухим местам", — пояснила Фауэлл.

Однако окружающая среда, вероятно, оказалась неблагоприятной для видов, которые не перемещались между континентами, таких как шерстистый носорог (обитает в Евразии), американский верблюд (обитает в Северной и Центральной Америке) и короткомордый медведь (обитает в Северной Америке).

"Водный, влажный ландшафт мог стать барьером для некоторых видов и наоборот – хорошим путем для видов, которые могут перемещаться по воде", – пояснила Дженна Хилл из Геологической службы США, которая принимала участие в исследовании.

Ученые отметили, что для более полного понимания влияния окружающей среды на миграцию животных во время ледникового периода потребуются дополнительные исследования.

Напомним, в Антарктиде исследователи впервые нашли янтарь, что свидетельствует о существовании тропических лесов вблизи Южного полюса миллионы лет назад. В эпоху динозавров Антарктиду покрывал густой, болотистый лес, где среди цветов, папоротников и хвойных деревьев жужжали насекомые.

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