Тайны лунных пещер: что ищут там работы-исследователи

Coyote III спускается в пещеру тросовой системой / © Interesting Engineering

Реклама

Ученые проверили, как автономные работы могут исследовать подземные лавовые пещеры, которые будут потенциально убежищем для будущих поселений людей на Луне или Марсе.

Об этом рассказывает Interesting Engineering.

Эксперимент состоялся на острове Лансароте (Канарские острова, Испания), где находятся пещеры, подобные подземным образованиям на других планетах. В течение 21 дня несколько роботов проходили четыре этапа испытаний: от картографирования территории у входа в пещеру до погружения в тоннель на 235 метров с построением трехмерной карты маршрута.

Реклама

Лавовые трубки – естественные подземные туннели, образующиеся после извержения вулканов. Они могут защищать от радиации, метеоритов и экстремальных температур, а также служить убежищем для возможной микробной жизни. Именно поэтому их исследования считают ключом к предстоящим космическим миссиям.

Автономные работы окружают вход в лавовую трубу во время экспериментальной разведки пещеры. / © Interesting Engineering

Несмотря на успехи, испытания обнаружили и проблемы. Высокая влажность мешала работам с георадаром, картографические датчики давали сбои, а автономная навигация осталась сложной задачей. В реальных условиях на Марсе или Луне аппараты должны работать без прямого управления человеком, что требует более сложных алгоритмов и устойчивой связи.

Ученые отмечают: несмотря на трудности, эксперимент показал, что кооперативные группы роботов способны выполнять задачи в труднодоступных средах. В будущем они могут прокладывать путь для человеческих миссий, помогая выбирать безопасные места для баз и, возможно, находить следы жизни за пределами Земли.