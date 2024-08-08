Тайны Луны: ученые нашли "парадную дверь" в недра спутника Земли

В Море Спокойствия на Луне находится по крайней мере одна лавовая трубка, которая может сохранить нетронутые свидетельства лунного вулканизма.

Поверхность Луны испещрена более чем 200 известными ямами, где камни и реголит (поверхностный слой сыпучего лунного грунта) провалились в неизведанные глубины. Новые исследования показали, что одна из этих ям, которая расположена в Море Спокойствия, провалилась в лавовую трубку, образовав подземный пещерный канал с выходом на лунную поверхность.

Об этом пишет LiveScience.

"Мы нашли своего рода парадную дверь, чтобы войти в недра Луны", — заявил автор исследования, планетолог Леонардо Каррер из итальянского университета Тренто.

Доступ к лунным недрам делает этот провал заманчивым местом для будущих исследований человеком и роботами и может дать новое представление о лунном вулканизме.

Когда-то Луна была покрыта морями магмы. С течением времени магма остыла и превратилась в базальтовые моря, которые мы видим сегодня. Исследователи считают, что на Луне, так же как и на Земле, могут быть вулканические образования, известные как лавовые трубки.

Лавовые трубки образуются, когда поток лавы остывает и образует затвердевшую внешнюю оболочку. Горячая лава продолжает течь по ней, как по трубе. В конце концов, лава вытекает и оставляет полый канал, который может соединяться с опустевшими магматическими камерами или пещерами.

"У нас было много доказательств на поверхности Луны, предполагающих, что лунные лавовые трубки могут существовать", – рассказал Каррер.

Лунные ямы, или эллиптические кратеры, которые образовались не от удара метеорита, а в результате обрушения поверхности в подземные пустоты, были одними из самых убедительных доказательств существования этих трубок. Более 200 таких провалов были сфотографированы на поверхности Луны, и ученые предполагают, что они могут быть своеобразными "люками" в пещерные каналы. Аналогичные процессы происходят и на Земле, когда верхняя часть пещеры обрушивается и делает вход в нее доступным с поверхности.

Каррер и его коллеги решили выяснить, возможно ли картографировать скрытую пещеру с помощью орбитальных радиолокационных приборов с синтезированной апертурой (SAR). Сначала они опробовали этот метод на двух наземных пещерных системах – в Лансароте в Испании и в колодце Бархаут в Йемене. В результате им удалось создать 3D-реконструкции двух наземных пещерных систем вблизи их входов.

Теперь ученым предстоит опробовать свой метод на Луне. В ходе будущих исследований это позволит подтвердить существование лавовых трубок на Луне и изучить ее недра.

Напомним, ученые раскрыли еще одну тайну лунных аномалий. Оказалось, что вскоре после своего "рождения", миллиарды лет назад, Луна буквально "вывернулась наизнанку".

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