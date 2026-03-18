Тайны под водой: в Турции на дне водохранилища нашли достопримечательности в возрасте 2,4 тысячи лет

На востоке Турции, в районе Эиль провинции Диярбакыр, исследователи совершили уникальное открытие. На дне местного искусственного водохранилища обнаружены археологические памятники, возраст которых достигает примерно 2,4 тысячи лет. Эти исторические объекты долгое время были полностью скрыты под толщей воды.

Об этом пишет TRT Haber.

Для изучения затопленного наследия в район Эиль прибыли специализированные команды подводного поиска и спасения (SAK), которые подчиняются командованию жандармерии провинции. Водолазы осуществили погружение и провели детальную видео- и фотосъемку оказавшихся на дне объектов.

Исследователи отмечают, что район Эиль имеет колоссальное историческое значение. По их данным, эта территория «от античных времен до сих пор была домом для многих цивилизаций», что делает обнаруженные подводные находки чрезвычайно ценными для науки и изучения древней истории Ближнего Востока.

История водохранилища и перенесение святынь

Затопление этой местности не было естественным катаклизмом. Строительство масштабного водохранилища в Диярбакыре началось еще в 1986 году, а окончательное заполнение чаши водой завершилось в 1997 году. Сегодня этот искусственный объект выполняет стратегическую функцию — он является критически важным источником как питьевой, так и технической воды для крупного мегаполиса Диярбакыр.

История сохранности археологических памятников в этом регионе перед затоплением была непростой. В 1995 году власти успели спасти важнейшие религиозные объекты: гробницы пророков Хазрата Зулькифля и Хазрата Эльясы были успешно перенесены на безопасный холм Неби Харуна.

Однако далеко не все культурное наследие удалось эвакуировать из зоны затопления. Значительная часть исторических объектов была вынуждена уйти под воду.

Как подтвердили подводные команды во время нынешнего погружения, на дне водохранилища до сих пор хранятся некоторые скальные гробницы, а также такие исторические сооружения, как мечеть, медресе и хамам. Несмотря на многолетнее пребывание в водной среде, эти древние объекты продолжают сохранять свои контуры, превратившись в своеобразный подводный город в возрасте 2400 лет.

