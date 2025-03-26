Тайны прошлого: в Индии обнаружили уникальные древние захоронения и наскальные изображения

Археологи обнаружили масштабный комплекс мегалитических сооружений у дамбы Малампужа в штате Керала. Открытие может изменить представление об истории региона в раннем железном веке.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

На участке площадью 45 гектаров ученые обнаружили более 110 мегалитов, включая дольмены, цисты, каменные круги и погребальные урны. Особое внимание привлекают массивные гранитные плиты, складные многокамерные гробницы и уникальные дольменоидные конструкции, вероятно, служившие местами захоронений в раннем железном веке.

Отдельно в заповеднике Ланккамала (Андхра-Прадеш) нашли три скальных укрытия с рисунками, созданными более 2000 лет назад. На стенах изображены животные, люди и геометрические узоры, созданные из природных пигментов – охры, каолина и животного жира. Также обнаружены надписи IV-XVI веков, подтверждающие, что здесь когда-то был центр паломничества шайвитов.

В Индии обнаружили уникальные древние захоронения и наскальные изображения. Фото: ASI

Напомним, ученые обнаружили таинственные "пузыри" на Марсе.

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