Тайны рыб-скалолазов: как они преодолевают вертикальные скалы

Маленькие бразильские рыбы научились преодолевать водопады, поднимаясь по вертикальным скалам, чтобы попасть в места размножения. Ученые впервые зафиксировали такую миграцию карликовых мраморных сомов Rh. paranensis в реке Аквидауана на юго-западе Бразилии.

Об этом пишет Journal of Fish Biology.

Во время дождливого сезона тысячи взрослых особей собирались у водопада и поднимались вверх по скалам. Исследователи заметили, что на процесс миграции влияет время суток: днем рыб было мало, а после заката они массово начинали подъем. Ученые наблюдали еще три вида рыб, преодолевавших водопады вместе с ними, что раньше было неизвестно.

Самцы рыб производят специальные вещества для защиты икры от бактерий, что обеспечивает выживание потомства. В то же время другие виды рыб мира приспособились к разным способам защиты отпрысков: одни уничтожают сперматозоиды конкурентов, другие изменяют поведение из-за рыболовства.

Исследование помогает лучше понять сложные механизмы размножения редких рыб и подчеркивает важность охраны их природной среды.

Напомним, арапаима — одна из самых крупных пресноводных рыб в мире, обитающая в бассейне реки Амазонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу. По словам местных жителей, этот гигант может достигать 4 метров в длину и весить до 200 килограммов. Из-за чрезмерного улова в дикой природе теперь чаще встречаются экземпляры длиной 2–2,5 метра.