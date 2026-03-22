Тайны зубов железного века: как жили и что ели люди 2700 лет назад

Небольшая коллекция зубов из захоронений возрастом около 2700 лет в Понтеканьяно близ Салерно позволила ученым проследить жизненный путь людей от раннего детства до взрослого возраста. Данные получили благодаря анализу эмали и зубного камня.

Об этом сообщило издание earth.com.

Когда дети переживали наибольший стресс

Анализ провел исследователь Роберто Джермано из Римского университета Сапиенца. На основе 30 зубов десяти взрослых ученые воссоздали периоды стресса и пищевые привычки древнего населения.

Исследование эмали показало, что у большинства детей первые признаки физиологического стресса появлялись примерно в возрасте 12 месяцев. В 80% случаев выявлены характерные линии, свидетельствующие о нарушении нормального роста.

Такие изменения не указывают на одну конкретную причину. Вероятно, их могли вызывать различные факторы — недостаток пищи, инфекции или изменение рациона. В то же время сам факт, что эти дети дожили до взрослого возраста, свидетельствует об их способности пережить ранние трудности.

Второй период повышенного стресса зафиксировали около 44 месяцев. В это время формировались вторые моляры, что позволило точнее определить возраст. Исследователи связывают этот этап с более активным образом жизни детей, расширением рациона и большим контактом с микроорганизмами.

Что ели люди железного века

Зубной камень, который образуется из минерализованного налета, сохраняет частицы пищи в течение длительного времени. Именно он позволил определить состав рациона взрослых.

В образцах обнаружили остатки зерновых культур, бобовых и растительных волокон. Это подтверждает, что основой питания были продукты растительного происхождения, в частности источники углеводов.

Также в зубном камне нашли споры дрожжей. Они указывают на употребление продуктов или напитков, изготовленных путем брожения. В то же время эти данные не позволяют определить конкретные блюда или рецепты.

Во всех образцах с сохранившимся налетом зафиксировали растительные волокна. Исследователи предполагают, что они могли попасть в рот не только с пищей.

Вероятно, люди использовали зубы во время работы — например, для обработки волокнистых растений или изготовления шнуров и инструментов. Таким образом, зубы сохранили следы не только питания, но и части ежедневных занятий.

Понтеканьяно располагался на побережье южной Италии, где в то время активно развивались торговые контакты, в частности с греческим миром. Период ориентализации сопровождался усилением обмена и социальными изменениями. Смешанный рацион, зафиксированный в зубах, соответствует этим процессам и свидетельствует о влиянии более широкой среды на повседневную жизнь людей.

Грудное вскармливание детей железного века

Предыдущие изотопные исследования из этого же региона показали, что грудное вскармливание длилось около семи месяцев, а переход на другую пищу — до двух с половиной лет.

Время первого пика стресса совпадает с периодом введения новых продуктов и контакта с новыми микроорганизмами. Это свидетельствует о сложности перехода от молока к обычному рациону.

Ученые отмечают, что результаты базируются на небольшой выборке — десять человек и пять образцов зубного камня. Поэтому они не отражают полностью всю популяцию.

«Эти зубы не просто пережили захоронение; они сохранили время детского напряжения и текстуру взрослого распорядка дня. Возникает сообщество, которое переживает социальные изменения, имея достаточную устойчивость, чтобы выдерживать трудности, и достаточное разнообразие, чтобы ферментировать пищу», — говорится в статье.

