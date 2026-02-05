Тайный код предков: исследователь нашел следы потерянной цивилизации

Исследователь обнаружил схожие символы в Турции, Египте и Южной Америке.

Независимый исследователь Мэтью ЛаКруа заявил об обнаружении доказательств существования высокоразвитой цивилизации , процветавшей на Земле около 38 000 - 40 000 лет назад. По его мнению, древние архитекторы использовали сложную систему геометрии и символизма, чтобы запечатлеть информацию о происхождении человечества и строении Вселенной в монументальных сооружениях по всему миру.

О сенсационной теории и найденных артефактах исследователь рассказал изданию Daily Mail.

Следы в Турции как исходная точка

ЛаКруа утверждает, что колыбелью этой глобальной системы является регион озера Ван в восточной Турции, в частности местность, известная как Ионис. Именно здесь, по мнению исследователя, находятся древнейшие образцы «первичного кода» — специфические Т-образные формы, ступенчатые пирамиды и изображения львов, позже скопированные в других уголках планеты.

Особое внимание эксперт обращает на каменный рельеф в Кефкалесе, содержащий сложную иконографию размером 1,2 на 1,2 метра. Этот артефакт демонстрирует те же геометрические мотивы, которые впоследствии появляются в храмах Гизы в Египте и древних руинах Тиуанако в Южной Америке, служа своеобразным «розетским камнем» для расшифровки глобального паттерна.

Космический код и скептицизм науки

Анализируя храм Сфинкса в Египте, ЛаКруа обнаружил скрытые изображения перевернутых ступенчатых пирамид, ранее остававшихся незамеченными. Используя астрономические данные о прецессии земной оси и ориентации Сфинкса на созвездие Льва, он высчитал, что эти монументы могли быть возведены не 4500 лет назад, как считает официальная наука, а полный прецессионный цикл назад – около 38 тысячелетий назад.

Исследователь убежден, что эти сооружения являются частью огромной космограммы, где левые и правые элементы символизируют потусторонний и небесный миры, а центральная ось - наш физический мир.

Впрочем, традиционная археология пока отвергает эти утверждения, датируя турецкие находки периодом государства Урарту и отмечая отсутствие рецензируемых доказательств существования развитой культуры в эпоху палеолита.

