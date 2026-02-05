- Дата публикации
Категория
Наука и IT
Тайный код предков: исследователь нашел следы потерянной цивилизации
Загадочные каменные символы, разбросанные по разным континентам, могут быть зашифрованными посланиями от предков, пытавшихся передать знания будущим поколениям перед глобальными катастрофами.
Независимый исследователь Мэтью ЛаКруа заявил об обнаружении доказательств существования высокоразвитой цивилизации , процветавшей на Земле около 38 000 - 40 000 лет назад. По его мнению, древние архитекторы использовали сложную систему геометрии и символизма, чтобы запечатлеть информацию о происхождении человечества и строении Вселенной в монументальных сооружениях по всему миру.
О сенсационной теории и найденных артефактах исследователь рассказал изданию Daily Mail.
Следы в Турции как исходная точка
ЛаКруа утверждает, что колыбелью этой глобальной системы является регион озера Ван в восточной Турции, в частности местность, известная как Ионис. Именно здесь, по мнению исследователя, находятся древнейшие образцы «первичного кода» — специфические Т-образные формы, ступенчатые пирамиды и изображения львов, позже скопированные в других уголках планеты.
Особое внимание эксперт обращает на каменный рельеф в Кефкалесе, содержащий сложную иконографию размером 1,2 на 1,2 метра. Этот артефакт демонстрирует те же геометрические мотивы, которые впоследствии появляются в храмах Гизы в Египте и древних руинах Тиуанако в Южной Америке, служа своеобразным «розетским камнем» для расшифровки глобального паттерна.
Космический код и скептицизм науки
Анализируя храм Сфинкса в Египте, ЛаКруа обнаружил скрытые изображения перевернутых ступенчатых пирамид, ранее остававшихся незамеченными. Используя астрономические данные о прецессии земной оси и ориентации Сфинкса на созвездие Льва, он высчитал, что эти монументы могли быть возведены не 4500 лет назад, как считает официальная наука, а полный прецессионный цикл назад – около 38 тысячелетий назад.
Исследователь убежден, что эти сооружения являются частью огромной космограммы, где левые и правые элементы символизируют потусторонний и небесный миры, а центральная ось - наш физический мир.
Впрочем, традиционная археология пока отвергает эти утверждения, датируя турецкие находки периодом государства Урарту и отмечая отсутствие рецензируемых доказательств существования развитой культуры в эпоху палеолита.
Напомним, случайная находка во время спасательных раскопок заставила учёных переписать историю древнего царства Урарту . Археологи расшифровали «военный отчет» в возрасте 2800 лет, рассказывавший о захвате города, «которое никто не мог покорить».