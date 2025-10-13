Технологическое будущее: искусственный интеллект на устройствах и переход к энергоэффективным решениям

Реклама

Именно это направление вместе с развитием локальных вычислительных мощностей, энергоэффективности и безопасности будет формировать мировые ИТ-тренды в ближайшие 5–10 лет. Так считают специалисты компании Навигатор, известной на рынке как один из лучших системных интеграторов и производителя полного спектра компьютерных систем, пишет Экономическая правда.

По словам специалистов Навигатора, будущее принадлежит "умным" устройствам, способным обрабатывать данные автономно - без постоянного подключения к облачным сервисам. Это уменьшает задержки, повышает защиту информации и открывает новые возможности образования, медицины, финансовых технологий и промышленности.

Навигатор уже работает над интеграцией таких систем в собственное производство. Компания сочетает мощные AI-акселераторы с оптимизированным аппаратным обеспечением, создавая решения, не только повышающие эффективность, но и отвечающие современным требованиям экологичности и энергосбережения.

Реклама

В компании Навигатор внедряют технологии, позволяющие компьютерам учиться и анализировать данные прямо «на месте» – без отправки в облако. Это важно для быстроты, безопасности и автономности. К примеру, в школах AI-ПК производства Навигатора уже помогают учащимся работать с большими данными в STEM-проектах, а в бизнесе оптимизируют процессы и сокращают время принятия решений.

Кроме того, Навигатор активно развивает направление edge cloud — локальных облачных решений, обеспечивающих стабильную работу даже при ограниченном доступе в интернет. Это особенно актуально для украинских предприятий, учебных заведений и государственных учреждений в нынешних условиях.

Компания в начале 22 года потеряла значительную часть производственных мощностей – российскими оккупантами был разрушен и сожжен цех Навигатора, похищенное оборудование, утраченные склады и продукция для образования. Однако предприятию удалось возобновить производство и сохранить команду.

И уже за годы полномасштабного вторжения Навигатор уплатил в бюджеты всех уровней налогов на сумму более 69,9 млн грн, для сравнения средняя зарплата почти 5 тысяч учителей в месяц в 2025 году.

Реклама

Специалисты компании Навигатор уверены: в ближайшие годы будут определять не только глобальные технологии, но и способность локальных производителей быстро адаптироваться к новым вызовам. Украинские инженеры уже демонстрируют гибкость и креативность, позволяющие создавать конкурентные продукты европейского уровня.