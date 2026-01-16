Технологии будущего: бренд показал смартфон за 50 миллионов долларов

Визуализация концептуального смартфона Nothing / © соцмережі

Компания Nothing представила концепт футуристического складного смартфона с тремя экранами, разработанный на основе идей популярного триммера IShowSpeed. Устройство, ориентированное на профессиональных контент-мейкеров, получило модульную конструкцию и сверхпрочные материалы, однако его разработка оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

Об этом сообщили в YouTube канале Nothing.

Ключевой особенностью концепта является тройной дисплей, позволяющий стримерам одновременно играть и видеть чаты разных платформ. Устройство модульное: третий экран можно отключить и использовать отдельно, а на задней панели предусмотрено магнитное кольцо для профессиональных объективов.

Для решения проблемы хрупкости складных гаджетов инженеры предложили использовать экран из сапфирового стекла и рамку из военного ударопоглощающего материала. Техническая база включает сразу два топовых процессора Snapdragon 8 Elite, три аккумулятора и титановые шарниры.

Из-за ограниченности внутреннего пространства вместо громоздких систем связи смартфон использует специальный адаптер USB 4 для стабильной передачи потокового видео.

По оценкам компании, только себестоимость комплектующих такого устройства составляет около 1838 долларов. Полный цикл исследований и разработки (R&D) обойдется в 50 миллионов долларов, а создание модульной системы камер потребует дополнительных 5 миллионов долларов. Пока смартфон не предназначен для серийных продаж и остается демонстрацией технологических возможностей бренда.

