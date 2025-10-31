Текст, которого никто не видел 3000 лет: археологи наткнулись на редкую находку

3000-летний гимн Вавилона. Фото: Anmar A. Fadhil, Департамент археологии, University of Baghdad / © Scitechdaily

Реклама

Ученые совершили сенсационное открытие: нашли древний текст, который считался утраченным на протяжении тысячелетий. Выгравированный на каменной табличке текст оказался гимном Вавилона.

Об этом пишет SciTechDaily.

Энрике Хименес из Университета Людвига-Максимилиана, руководитель исследования, описывает находку как «захватывающий гимн, описывающий Вавилон во всем его величии и дающий представление о жизни его жителей, мужчин и женщин».

Реклама

Историческое значение Вавилона и текста

Вавилон, основанный в Месопотамии около 2000 г. до н.э., был крупнейшим городом своего времени. Его литературные произведения являются краеугольными камнями мировой литературной традиции. Вавилоняне традиционно использовали клинопись на глиняных табличках, большинство из которых дошли до нас только фрагментарно.

Команда Хименеса работает над амбициозным проектом оцифровки всех известных клинописных фрагментов в мире. Проект использует искусственный интеллект (СО) для сопоставления и объединения фрагментов одного текста.

Благодаря ИИ-платформе исследователям удалось идентифицировать 30 других рукописей, связанных с этим гимном, что раньше заняло бы десятилетие. Это позволило ученым реконструировать недостающие части и полностью расшифровать гимн.

«Этот гимн переписывали дети в школе. Необычно, что столь популярный в свое время текст был нам неизвестен до сих пор», — отмечает Хименес.

Реклама

Большое количество копий подтверждает, что гимн был очень популярен. Он датируется, вероятно, началом первого тысячелетия до нашей эры и состоит примерно из 250 строчек.

Содержание Гимна

Гимн, написанный вавилонянином во славу своего города, содержит уникальные детали:

Описание городских построек.

Свидетельство о природных явлениях: как воды Евфрата приносят весну и озеленяют поля. Это редкость для сохранившейся месопотамской литературы.

Информация о женщинах Вавилона: их роль как жриц и связанные с этим обязанности.

Социальные особенности: описание жителей как уважительных иностранцев.

Руины древнего Вавилона, расположенные примерно в 85 км к югу от Багдада, являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ученые выяснили, что фрагмент льда, найденный в Восточной Антарктиде, содержит воздух около шести миллионов лет. Это древнейший из известных науке образцов льда, позволяющий увидеть атмосферу Земли в далеком прошлом.

Реклама

Американские ученые подтвердили, что шесть видов североамериканских летучих мышей обладают биофлуоресценцией — способностью поглощать ультрафиолетовый свет и переизлучать его в видимом (зеленом) спектре. Это делает их первыми известными крылатыми млекопитающими в этой части света, у которых обнаружено свечение по всему телу.