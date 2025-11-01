Тектоническая плита распадается в глубинах Тихого океана — что теперь будет

Стало известно о разрушении тектонической плиты в Тихом океане / © Pixabay

Геологи впервые зафиксировали признаки умирающей зоны субдукции — участка, где одна литосферная плита погружается под другую — в глубинах Тихого океана.

Об этом говорится в журнале Science Advances.

«Субдукция может прекратиться, когда срединно-океанический хребет приближается к желобу, образуя плавучую литосферу, сопротивляющуюся этому процессу, что приводит к отрыву плит и изменению их границ. Однако пространственная и временная динамика разрыва плит остается загадкой из-за отсутствия современных примеров», — говорится в публикации.

Анализ данных показал, что в районе северной части Тихого океана, где сходятся четыре тектонических плиты — Эксплорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанская и Североамериканская — происходят масштабные геологические изменения. По словам ученых, одна из плит начала раскалываться под действием накопившихся напряжений.

Для исследования специалисты использовали сейсмическую визуализацию и акустические волны, отражающиеся от морского дна и распространяющиеся на недрах Земли. Эти данные позволили обнаружить разлом протяженностью около 75 км, что активно разрушает плиту Эксплорер.

Отмечается, что процесс разрушения происходит постепенно — отдельные фрагменты плиты откалываются и образуют микроплиты, создавая новые границы.

Отметим, что газета The New York Times 13 октября сообщила, что США грозит мегаземлетрясение. По данным геологов, быстро деформируемая плита Хуан-де-Фука у побережья Орегона вызвала серьезную обеспокоенность в научном сообществе. Уточняется, что этот геологический разлом дает больше поводов для беспокойства, чем угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что африканский континент медленно, но уверенно раскалывается на две части, что может привести к появлению нового океана и масштабных стихийных бедствий.