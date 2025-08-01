Telegram дает сбои: пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений

Telegram / © pixabay.com

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31 июля 2025 г. пользователи Telegram начали массово фиксировать проблемы с работой мессенджера. По данным сервиса Downdetector, основная часть жалоб касается невозможности посылать сообщения.

Первые сообщения о сбое поступили около 19:26 по киевскому времени. Перебои продолжались около 48 минут, после чего работа сервиса постепенно возобновилась. Некоторые пользователи также сообщают о трудностях с подключением к серверу и получением сообщений.

Больше сообщений о перебоях поступает из крупных городов, однако глобальный сбой на территории Украины не зафиксирован. В компании пока официально не прокомментировали ситуацию.

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Напомним, что ранее основатель Telegram Павел Дуров намекнул, что Франция якобы обратилась в компанию с просьбой "заглушить консервативные голоса" перед вторым туром президентских выборов в Румынии.