Telegram выпустил большое обновление: темы в чатах, расшифровка видеосообщений и коллекционные имена

К аккаунтам и чатам теперь можно привязать несколько коллекционных публичных имен.

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее устраивать обсуждения в больших группах по темам, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и расшифровывать видеосообщения.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Темы в группах

Теперь администраторы групп на 200 и более участников смогут организовать обсуждение по темам. То есть можно будет создавать отдельные чаты внутри основной группы.

Коллекционные публичные имена

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К аккаунтам и чатам теперь можно привязать несколько коллекционных публичных имен. Это будут имена в дополнение к одному обычному.

Эти публичные имена пользователей, как и обычные типа @username, будут отображаться в результатах глобального поиска, а также могут быть использованы вне Telegram в качестве ссылки. Отличием новых имен от обычных является то, что они могут быть короче пяти символов.

Расшифровка видеосообщений

Пользователи Telegram Premium теперь могут мгновенно преобразовывать разговор с видео в текст. Напомним, что ранее такая функция была доступна для голосовых сообщений.

Новые эмодзы

В мессенджере появятся 12 новых официальных наборов эмодзи. Пользователи Telegram Premium смогут использовать эмодзы в любых сообщениях и подписях медиафайлов или для тематических статусов.

Обновленный ночной режим на iOS

Обновлен дизайн ночных тем в приложении Telegram для iOS.

Настройка размера текста на Android

В меню "Настройка чатов" на Android теперь можно менять размер текста.

Новые интерактивные эмодзы и реакции

В мессенджере добавили четыре новых интерактивных эмодзы с полноэкранной анимацией в личных чатах. Их можно использовать в качестве реакции.

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