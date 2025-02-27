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Телескоп "Габбл" сделал фото загадочной туманности, образовавшейся 10 тысяч лет назад

Телескоп "Габбл" сделал фото загадочной туманности, образовавшейся 10 тысяч лет назад

Габбл сфотографировал туманность в созвездии Лебедя Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Sankrit

Эта туманность является остатком звезды примерно в 20 раз массивнее Солнца, взорвавшейся примерно 10 000 лет назад.

Телескоп "Габбл" зафиксировал туманность, образовавшуюся 10 тыс. лет назад в созвездии Лебедя в 2400 световых годах от Земли. По астрономическим меркам это небольшое расстояние.

Об этом говорится в материале "Европейского космического агентства".

На фото, сделанном "Габблом", отчетливо видно излучение атомов водорода, серы и кислорода.

Габбл сфотографировал туманность в созвездии Лебедя Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Sankrit / ©
Габбл сфотографировал туманность в созвездии Лебедя Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Sankrit

Туманность Вуаль возникла после массивного взрыва звезды, которая когда-то была в 20 раз массивнее Солнца. По подсчетам ученых, взрыв произошел 10 тыс. лет назад.

На месте звезды образовались запутанные нити из ионизированного газа, которые можно увидеть на фото: красные оттенки излучают атомы водорода, а синеватые – атомы кислорода.

Впервые "Габбл" зафиксировал туманность в 1994 году. Новое изображение поможет исследователям проанализировать, как двигались отдельные узлы и нити газа в течение этого промежутка времени, и как развивается туманность на протяжении десятилетий.

Напомним, исследователи предоставили новые доказательства существования подземного океана на спутнике Юпитера. Это Каллисто, что делает его еще одним потенциально океаническим миром в нашей солнечной системе.

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