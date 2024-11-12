Телескоп "Хаббл" зафиксировал столкновение галактик в отдаленном скоплении

"Хаббл" опубликовал новое изображение парного взаимодействия галактик, находящихся в созвездии Волос Вероники, в 390 миллионах световых лет от нас.

Космический телескоп " Хаббл " опубликовал новое изображение пары галактик MCG+05-31-045, находящихся в процессе взаимодействия. Они находятся на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волос Вероники.

Об этом пишет Европейское космическое агентство.

Эти галактики также относятся к большому скоплению галактик Волос Вероники, содержащей более тысячи известных галактик, большинство из которых являются эллиптическими.

Столкновения галактик часто приводят к образованию эллиптических галактик. При таких процессах звезды могут оставаться неизменными, но космический газ сжимается под влиянием гравитации и быстро тратится на образование новых звезд. Однако когда горячие, массивные голубые звезды гибнут, остается мало газа, чтобы образовать новые поколения звезд. Вследствие этого в взаимодействующих спиральных галактиках нарушаются регулярные орбиты, которые создают их спиральные рукава.

Это может привести к тому, что галактика, почти лишенная газа, превратится в эллиптическую галактику со стареющими звездами, вращающимися по несогласованным траекториям. Скорее всего, такой процесс ожидает и MCG+05-31-045: меньшую спиральную галактику разорвет давление и она интегрируется в большую галактику. В результате образуются новые звезды, но горячие голубые звезды быстро сгорят, оставляя после себя холодные красные звезды в эллиптической галактике. Однако этот процесс продлится миллионы лет.

Напомним, что телескопы на Земле зафиксировали признаки существования инопланетной жизни.

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