Телескоп Hubble показал редкую яркую галактику

Телескоп наблюдал за NGC 5283 во время сбора данных о ближайших активных галактических ядрах.

Космический телескоп Hubble сделал фото линзообразной галактики NGC 5283 с активным ядром, в которой есть сверхмассивная черная дыра – она излучает необычайно яркий свет.

Об этом пишет NASA.

Эта галактика относится к сейфертовским — такого типа галактик всего 10% из других. Ее галактическое ядро выбрасывает в космос газ со скоростью 300–5 000 километров в секунду.

NGC 5283 называют также линзообразной из-за ее формы, напоминающей диск. В таких звездных системах яркость уменьшается от центра к периферии из-за отсутствия межзвездного вещества.

Напомним, ученым впервые удалось обнаружить гипотетическую "странную звезду". Она принадлежит к классу кварочных звезд и их пока никогда не находили.

Накануне космический телескоп Габбл прислал на Землю новое изображение галактики под названием UGC 2890, расположенной в 30 млн световых лет от нас. Эта спиральная галактика похожа на наш Млечный Путь и 14 лет назад астрономы увидели здесь взрыв сверхновой.

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