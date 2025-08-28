Телескоп James Webb раскрыл тайну загадочной суперземли

Астрономы подтвердили отсутствие атмосферы в близкой экзопланете

Экзопланета GJ 1132 b, часто сравнивающаяся с Землей по массе и размерам, вновь оказалась в центре научных дискуссий. Несмотря на надежды ученых, новое исследование показало: атмосферы у нее практически нет.

Об этом пишет universemagazine.

Ранее результаты наблюдений космического телескопа James Webb противоречили друг другу. Одни свидетельствовали о наличии густой атмосферы из водяного пара, другие полностью ее отрицали. Такое расхождение стало настоящим вызовом для астрономов.

Что известно об экзопланете

GJ 1132 b вращается вокруг звезды, расположенной всего в 41 световом году от Земли. Ее размер и масса лишь чуть-чуть превышают земные показатели. Однако планета движется по очень близкой орбите — всего 0,0153 астрономической единицы, и совершает полный оборот всего за 1,6 суток. Это так называемая «горячая суперземля», где существование жизни в нынешних условиях практически невозможно.

Чтобы разрешить противоречия, ученые проанализировали четыре набора наблюдений James Webb, включая новые. Выводы оказались неутешительными: вероятность существования даже тонкой атмосферы чрезвычайно низка. Если не учитывать первое исследование, вывод однозначен — атмосферы у GJ 1132 b нет.

Дополнительно выяснилось, что ошибочное впечатление о ее наличии могли создать темные участки на поверхности звезды, повлиявшие на точность измерений.

