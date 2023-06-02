Телескоп NASA обнаружил две новые планеты: что о них известно

Ученые из NASA изучили последние данные наблюдений за космосом, которые осуществлял телескоп Кеплер в конце лета 2018 года, прежде чем через несколько месяцев его миссия была прекращена. В результате астрономы выяснили, что в конце своей "жизни" телескоп обнаружил три новых экзопланеты. Однако только две из них приобрели статус планет.

Об этом пишет Space.

Исследователи выяснили, что все три объекта вращаются на расстоянии примерно 400 световых лет от нас вокруг трех разных звезд красных карликов.

Эти экзопланеты принадлежат к классу мини-Нептунов, хотя и меньше самой планеты Нептун по размерам. Сейчас известно, что они вращаются вокруг не очень ярких и холодных, чем Солнце, звезд красных карликов и обладают разреженной атмосферой. Ученые считают, что эти планеты непригодны для жизни.

По словам ученых, за 9 лет своей работы космический телескоп Кеплер обнаружил несколько тысяч экзопланет, хотя только 2660 получили нужный статус. На сегодняшний день астрономы с помощью разных телескопов смогли подтвердить существование более 5000 экзопланет.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

А в конце мая ученые снова сообщили, что с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, которая принадлежит к типу супер-Нептун. Она примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% больше нашей звезды по массе. Год на планете длится почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Это горячая планета, ведь температура здесь составляет около 1200 градусов Цельсия.

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