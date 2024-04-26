Телескоп NASA обнаружил загадочную планету-бродягу

Эти загадочные объекты свободно путешествуют в космосе, потому что они не связаны гравитацией с какой-либо звездой.

Космический телескоп TESS обнаружил свою первую свободно плавающую планету или планету-бродягу. Такие странные миры перемещаются космосом отдельно от звезд, то есть они не связаны ни с какими звездами.

Об этом пишет Universe Today.

Астрономы обнаружили уже более 5 тысяч планет, расположенных вне Солнечной системы. Но эти планеты обращаются вокруг своих звезд. Теперь же астрономы, использующие телескоп TESS для поиска таких миров, сделали удивительное открытие – они впервые обнаружили с помощью этой обсерватории свободно плавающую планету или планету-бродягу.

Объект был обнаружен с помощью гравитационного микролинзирования, когда планета пролетала на фоне звезды TIC-107150013, расположенной в 10 световых годах от нас. Планета издавала свет звезды, а потому удалось ее увидеть.

По словам ученых, это открытие знаменует собой еще один шаг на пути разгадки тайн, окружающих эти странные миры, свободно улетающие в космосе.

Ранее стало известно, что телескоп случайно обнаружил более тысячи неизвестных объектов в Солнечной системе.

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